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بالصور.. احتفال شعبى على أنغام السمسمية لافتتاح قناة شرق بورسعيد الجديدة

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بالصور.. احتفال شعبى على أنغام السمسمية لافتتاح قناة شرق بورسعيد الجديدة بالصور.. احتفال شعبى على أنغام السمسمية لافتتاح قناة شرق بورسعيد الجديدة
يشهد الممشى السياحى المطل على قناة السويس ببورسعيد، احتفالا شعبيا على أنغام السمسمية استعدادا لافتتاح قناة شرق بورسعيد، بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس وعدد من الوزراء سفراء من الدول الأجنبية والعربية ملاك السفن والتوكيلات الملاحية العالمية.

ومن جانبه، شارك اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الاحتفالية الشعبية وسط فرحة غامرة من الشباب وطلاب المدارس والقيادات التنفيذية والشعبية كما شاركت الموسيقى العسكرية الأغانى الوطنية وسط استنفار أمنى بسيارات الشرطة والدوريات الراكبة لإدارة المرور.

كما شهد الاحتفال رقصة المبوطية ورقصات من فرقة الفنون الشعبية، التى تعبر عن فرحة البورسعيدية بمناسبة افتتاح قناة شرق بورسعيد الجديدة.

احتفال البورسعيدية بافتتاح قناة شرق التفريعة (1)

احتفال البورسعيدية بافتتاح قناة شرق التفريعة (2)

احتفال البورسعيدية بافتتاح قناة شرق التفريعة (3)

احتفال البورسعيدية بافتتاح قناة شرق التفريعة (4)

احتفال البورسعيدية بافتتاح قناة شرق التفريعة (5)

احتفال البورسعيدية بافتتاح قناة شرق التفريعة (6)

احتفال البورسعيدية بافتتاح قناة شرق التفريعة (7)

احتفال البورسعيدية بافتتاح قناة شرق التفريعة (8)
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