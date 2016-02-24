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حملات مسائية لضبط المبانى المخالفة بالجيزة وتمركز بالميدان

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حملات مسائية لضبط المبانى المخالفة بالجيزة وتمركز بالميدان حملات مسائية لضبط المبانى المخالفة بالجيزة وتمركز بالميدان
شنت أجهزة حى جنوب الجيزة مساء أمس حملة مفاجئة على بعض المناطق بالحى، وذلك فى إطار التصدى لحالات المبانى المخالفة.

وقال إبراهيم خليل رئيس الحى، لـ"اليوم السابع"، إن رئيس قطاع المنيب، لاحظ أثناء متابعته المسائية بوجود بناء مخالف بعقار بشارع النهضة أمام نقطة المنيب، بأحد العقارات، وقام مراقبو الإشغالات بالتنسيق مع المتابعة، وتم فك الشدادت الخشبية بالعقار.

ومن ناحية أخرى أشار رئيس الحى، أنه بناء على تعليمات المحافظ، قامت إدارة الإشغالات بحملاتها المسائية من رفع الإشغالات بميدان الجيزة، وذلك بالتنسيق مع شرطة مرافق الحى وتم إيداع جميع المضبوطات بمخازن الحى.

حملات مسائية لضبط المبانى المخالفة بالجيزة وتمركز بالميدان (1)

حملات مسائية لضبط المبانى المخالفة بالجيزة وتمركز بالميدان (2)

حملات مسائية لضبط المبانى المخالفة بالجيزة وتمركز بالميدان (3)

حملات مسائية لضبط المبانى المخالفة بالجيزة وتمركز بالميدان (4)
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