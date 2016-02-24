السيسي: «سأظل ابنى وأعمر في مصر إلى أن تنتهى حياتي أو مدتى»

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه سيظل في بناء وتعمير مصر حتى انتهاء مدته الرئاسية أو وفاته، مضيفا :”سأظل ابنى وأعمر في مصر إلى أن تنتهى حياتي أو مدتى.. ويجب أن يظل الشعب المصري كتلة واحدة”.

وأضاف السيسي، خلال كلمة قصيرة وجهها في حفل إطلاق “رؤية مصر 2030″ اليوم بمسرح الجلاء، أن المواطنين البسطاء لن ينتظروا المراحل طويلة الأجل في مشروعاتنا وعلينا الإسراع في مساعدة الشباب.

وأوضح الرئيس أن عامل الانجاز مهم جدا في تنفيذ المشروعات، ولا نملك رفاهية الوقت، مشيرًا إلى أنه لابد من استمرار الدراسات لضمان نجاح المشروعات الصغيرة، لاسيما وأن مصر دولة كبيرة وقادرة على استيعاب مشكلاتها وحلها.

وطالب السيسي، محافظ البنك المركزي، بضرورة وضع ضوابط لدور البنوك القومية في تمويل المشروعات الصغيرة، لافتا إلى أنه يخشى أن يتسم تمويل المشروعات الصغيرة بالعشوائية ويجب التنسيق مع الحكومة.