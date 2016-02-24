انتخابات الفيفا - محامي الأمير علي يطالب بحجرة شفافة للتصويت.. وسكالا يرفض

طالب محامو الأمير علي بن الحسين المرشح لرئاسة الفيفا بجعل التصويت على منصب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم يتم في غرفة شفافة لضمان النزاهة، في حين أن دومينكو سكالا رئيس اللجنة الانتخابية رفض الطلب.

وكان محامو الأمير علي قد توجهوا بطلب إلى محكمة التحكيم الرياضي من أجل طلب مساعدتها في ضمان نزاهة التصويت خلال الانتخابات المقبلة وتأجيلها.

وصرح رينو سيمردجيان أحد محامي الأمير علي لوكالة "فرنس برس" قائلا: "فقط غرفة زجاجية ستضمن نزاهة التصويت وتؤكد أنه لا توجد أية أصوات موجهة".

واستدرك "يجب أن يترك المصوتون دليلا على تصويتهم من خلال صورة بهاتفهم الجوال على سبيل المثال".

في حين أن سكالا كان قد رفض طلب الأمير علي بخصوص تصوير الأصوات او الغرفة الشفافة وذلك حسب ما صرح به سمردجيان وفرانسيس تسبينر محاميان الأمير.

الجدير بالذكر أن الأمير علي هو واحد من 5 مرشحين على خلافة سيب بلاتر التي انتهت ولايته للفيفا بعد إيقافه من لجنة الأخلاقيات لمدة 8 أعوام من ممارسة أي نشاط يخص كرة القدم على خلفية قضايا فساد.

والمرشحين الآخرين هم البحريني الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الإتحاد الآسيوي لكرة القدم والإيطالي جياني إنفانتينو المدير التنفيذي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم والفرنسي جيروم شامباين والجنوب أفريقي توكيو سيكسويل.