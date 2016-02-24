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أرقام في الجول - هل تعرف كم مرة نقل صالح جمعة الكرة لهجوم الأهلي أمام المصري

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كان صالح جمعة صانع ألعاب الأهلي معزولا تماما عن ثنائي الارتكاز وعن هجوم فريقه أيضا في التعادل مع المصري البورسعيدي 2-2 لأكثر من سبب.

واعتمد عبد العزيز عبد الشافي المدير الفني للأهلي على صالح جمعة أساسيا في موقع عبد الله السعيد ضد المصري، ثم خرج مستبدلا في الدقيقة 58.

وكانت نتيجة التجربة هي أن لم يمرر أي لاعب في الأهلي الكرة عدد مرات أقل من صالح جمعة سوى أحمد عادل عبد المنعم حارس الفريق ومهاجمه ماليك إيفونا.

تحركات صالح جمعة:

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خلال الدقائق التي لعبها صالح، لم يمرر الكرة لزملائه في الأهلي سوى 25 مرة فقط خرج 17 تمريرة منهم بشكل صحيح.

والغريب أن حسام عاشور وصبري رحيل أكثر لاعبين مرر لهما صالح الكرة، بواقع 4 تمريرات لكل لاعب.

الأماكن التي استلم فيها صالح الكرة:

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وفي المقابل، لم يسهم صالح في صناعة فرص كثيرة للأهلي. فمرر الكرة 3 مرات لرمضان صبحي ومرتين لإيفونا ومرة واحدة لمؤمن زكريا.

اتجاه تمريرات صالح جمعة:

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وخسر صالح الكرة 7 مرات تحت ضغط لاعبي المصري.

لكن الرقم الجيد لصالح جمعة كان في عدد العرضيات التي لعبها، حيث لعب 3 عرضيات منهم 2 بشكل صحيح.

طريقة لعب الأهلي التي اعتمدت على ثنائي ارتكاز حسام عاشور وأحمد فتحي وعدم البدء بحسام غالي أثر على عدد الكرات التي تصل إلى صالح جمعة.

فحسام غالي كان هو من ينقل الكرة من وسط الملعب إلى صانعي الألعاب في الأهلي، لكن أمام المصري لم يستقبل صالح جمعة الكرة من عاشور وفتحي سوى 8 مرات فقط.

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