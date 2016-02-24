السفير السعودى بلبنان: رئيس الحكومة حملنى رسالة إلى خادم الحرمين

استقبل رئيس مجلس الوزراء اللبنانى تمام سلام اليوم سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان على عواض عسيرى حيث بحث معه التطورات فى العلاقات اللبنانية- السعودية.

وقال السفير السعودى ـ فى تصريح مقتضب بعد اللقاء ـ" زيارتى إلى مقر الحكومة اللبنانية اليوم جاءت بناء على دعوة من رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام الذى حملنى رسالة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسأنقلها نصا وروحا إلى القيادة السعودية".

من ناحية أخرى وجه رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى الشكر للمملكة العربية السعودية على دعمها المتواصل للبنان. وقال برى- فى كلمة له أمس ألقاها أمام لجنة الشئون الخارجية للبرلمان الأوروبى فى بروكسل نقلتها صحيفة المستقبل اللبنانية- " هناك حاجة إلى تعزيز دور الجيش والقوى الأمنية، ولا أعتقد أن السعودية ستبقى على قرارها الأخير" بوقف الهبة التى كانت مقررة لتسليح القوى العسكرية، والأمنية اللبنانية".

وأضاف " السعودية دولة عربية ونحن أيضاً دولة عربية وليس هناك من مصلحة على الإطلاق فى أن يكون هناك خلاف بين لبنان وأى دولة عربية".

وفى إشارة إلى التوتر فى العلاقة مع المملكة على خلفية خروج وزير الخارجية اللبنانى عن الإجماع العربى بشأن إدانة الاعتداء على السفارة السعودية فى إيران..قال" لقد جرت معالجة الأمر فى الحكومة وخرجنا بصيغة واحدة لتلافى أى خلاف مع أى بلد عربى، فنحن بلد عربى ونؤكد هذا الموضوع".

وأكدت مصادر حكومية لصحيفة "المستقبل" أن رئيس مجلس الوزراء اللبنانى تمام سلام باشر بإجراء سلسلة اتصالات عربية تمهيدية لتعبيد الطريق أمام القيام فى مرحلة لاحقة بجولة خليجية تبدأ من المملكة العربية السعودية وتشمل عدداً من دول مجلس التعاون الخليجى لتذليل الشوائب التى خلفها موقف وزارة الخارجية فى مؤتمرى جامعة الدول العربية فى القاهرة ومنظمة التعاون الإسلامى فى جدة.

وقالت المصادر أن السفير السعودى على عواض عسيرى سيزور مقر الحكومة اليوم بناء على طلب سلام للتشاور معه فى المستجدات، ولنقل رسالة من رئيس الحكومة تعبر عن رغبته بالتواصل مع القيادة السعودية تمهيدا لزيارة المملكة.

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