إحالة 24 من عناصر الإرهابية في قضية «شغب المطرية» للجنايات

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار محمد سيف، بإحالة 24 متهمًا من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية إلى محاكمة جنائية عاجلة لاتهامهم في أحداث الشغب التي شهدتها المنطقة في ذكرى ثورة 25 يناير، وتم إرسال أوراق القضية إلى محكمة الإستئناف لتحديد أولى جلسات محاكمتهم.

ووجهت النيابة إلى المتهمين عدة اتهامات من بينها إثارة الشغب والتجمهر والبلطجة ومقاومة السلطات والانضمام إلى جماعة إرهابية مسلحة تهدف إلى تكدير السلم والأمن العام.

كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على المتهمين أثناء تظاهرهم وآخرين بمنطقة المطرية في ذكرى ثورة 25 يناير، أثناء ترديدهم هتافات معادية لقوات الجيش والشرطة والتعدى على قوات الأمن وقطع الطريق.

تحرر المحضر اللازم وتمت إحالتهم إلى النيابة التي تولت التحقيق.