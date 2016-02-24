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عبير البلك أصغر مدير لقصر ثقافة علي مستوى الجمهورية

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عبير البلك أصغر مدير لقصر ثقافة علي مستوى الجمهورية عبير البلك أصغر مدير لقصر ثقافة علي مستوى الجمهورية

أعلن عبدالعال زهران، مدير عام مديرية الثقافة بمحافظة أسيوط، اليوم الأربعاء، عن اختيار عبير عبدالحميد البلك، مديرًا لقصر ثقافة ديروط ، كأصغر موظفة تتولي منصب مدير قصر ثقافة بمحافظة أسيوط، بعد اجتيازها الاختبارات التي تم فيها تقييم المرشحين للمنصب بنزاهة وحيادية.

ويذكر أن البلك حاصلة على ليسانس الألسن قسم لغة إنجليزية وألمانية، من جامعة المنيا، عام 2005، وحاصلة علي دبلومة في إدارة الموارد البشرية، مهارات الاتصال، إدارة الوقت، خدمة العملاء، ودورات حاسب آلي ولغة، ودورة في الكتابة الصحفية.

كما شغلت عبير البلك منصب مسئول قسم الإعلام بفرع ثقافة أسيوط الثقافي، ومسئولة مسابقة «مبدعون واعدون»، «أفضل قارئ» و«المسابقة الأدبية لذوي الاحتياجات الخاصة» ضمن مبادرة صيف ولادنا لصيف 2015، وإحصائية حاسب آلى بقصر ثقافة ديروط.

كما سبق وأن عملت بمكتبة الطالب المركزية بجامعة أسيوط وشاركت في التغطية الإعلامية لمؤتمر أدباء ، مؤتمر نادي القصة، معرض صالون الشباب ال29، معرض الكتاب الدولي بقصر ثقافة أسيوط، برنامج «أهالينا» بفرع ثقافة أسيوط، حفل افتتاح قناة السويس، وغيرها من الأنشطة ، وتهوي كتابة القصة القصيرة والتصوير الفوتوغرافي.

وقالت البلك في أول تصريح صحفي لها فور الإعلان عن توليها المنصب: «أطمح في تكوين فريق مسرح وفريق لكورال الأطفال، وتكثيف الورش الفنية، منها لاكتشاف المواهب ودعمها، وأخري تهدف إلى تعليم حرفة يستطيع منها رواد القصر أن يعملوا بها».

وأضافت أن مركز ديروط بمحافظة أسيوط، خرج منه كتاب مثل الروائي حمدي البطران، والروائي محمد مستجاب، وبها الكثير من الشباب الموهوب وكثيرون في حاجة إلى فرصة حقيقية لإظهار إبداعه وهذا هو دور القصر الحقيقي.

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