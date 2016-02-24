جامعة أسيوط تنظم مؤتمرا بعنوان «دور الإعلام في التصدي للإرهاب» في مارس

أعلن الدكتور أحمد عبده جعيص، رئيس جامعة أسيوط، عن عزم الجامعة إطلاق مؤتمر موسع مطلع الشهر المقبل حول «دور الإعلام في التصدي للإرهاب».

ينظم المؤتمر مركز دراسات المستقبل بالجامعة بالتعاون مع رابطة الجامعات الإسلامية، في الفترة من 3: 6 مارس تحت رعاية الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، رئيس رابطة العالم الإسلامي.

وقال رئيس جامعة أسيوط: إن المؤتمر يأتي انطلاقًا من الدور التنويري والثقافي لجامعة أسيوط وحرصها على حماية فكر وتوجهات الأجيال الشابة المقبلة وخلق مناخ علمي معتدل ورؤية إعلامية تتمتع بالشفافية والمصداقية.

وأكد “جعيص” أهمية المؤتمر الذي يأتي في ظل ظروف عصيبة وما يشهده العالم العربي والإسلامي من تداعيات لأفكار الغلو والتطرف والإرهاب والذي ينعكس في المشهد الدعوي والفكري والإعلامي في الوطن العربي.

ومن جانبها أضافت الدكتورة سحر عبد الجيد مدير مركز درسات المستقبل بالجامعة أن المؤتمر يرتكز على عدد من المحاور تتضمن الإعلام والإرهاب مابين التشخيص والواقع ، ووسائل الإعلام وقضايا الإرهاب وكذلك محور خاص بمناقشة كيفية وضع خطة إعلامية شاقة لمواجهة الإرهاب .