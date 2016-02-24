محافظ البنك المركزي: تمويل المشرعات الصغيرة دون ضمانات وبفائدة لن تتخطى الـ5 %

أكد طارق عامر محافظ البنك المركزى، إن 90% من الناتج القومى في المجتمعات المتقدمة هو نتيجة العمل في المشروعات الصغيرة، لافتا إلى أن البنك سيعيد خريطة التمويل في القطاع المصرفي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأضاف عامر، خلال كلمته في احتفالية اطلاق مبادرة “رؤية مصر 2030″ اليوم، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة أصبحت هى الاستراتيجية والهدف الأكبر للبنك المركزى، لافتا إلى أن توجه بنوك الدولة هو السعى للتنمية من خلال استثمارات الشباب، لاسيما وأن كافة الموارد متاحة لهم.

وأوضح أن البنوك ترحب بالشباب أصحاب الأفكار الخاصة بالمشروعات الصغيرة دون ضمانات لتمويل مشروعاتهم وبفائدة لن تتعدى الـ 5%، مشيرًا إلى أن تم اعتماد قرض بمبلغ 10 مليارات جنيه لوزارة الاسكان لبناء 450 ألف وحدة سكنية للشباب.

وأضاف محافظ البنك المركزي المصري، أن الاهتمام بالمشروعات الصغيرة سيتم تحويله من مجرد فكرة إلى واقع، مشددًا على سعي البنك لتوفير رأس مال للشباب وتمويل مشروعاتهم وإيجاد برامج لهم لاختراق الأسواق.

وأشار إلى أن مصر دولة لها وضع متميز من ناحية نسبة التنمية فيها، وأن هناك مساعى لاستغلال طاقات الشباب وتوفير الوقت والدعم لهم.