تأجيل محاكمة ضابط متهم بالتعدي على أمين شرطة

قررت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار حسين فاضل، تأجيل محاكمة ضابط شرطة، في القضية رقم 3620 لسنه 2015 كلى جنوب المنيا، المتهم فيها بالتعدي على أمين شرطة، بالضرب واستعمال القسوه ضده، والتسبب في إحداث عاهة مستديمة، إلى جلسة الرابع من شهر مايو المقبل، للأطلاع على تقرير الطب الشرعى، وسماع شهود الإثبات.

وكانت المحكمة استمعت إلى أقوال الضابط المتهم، والمجنى عليه وائل محمد مختار، أطلعت على تقرير الطب الشرعى الصادر بحق أمين الشرطة، الذي كشف عن وجود إصابات بالكتف والركبة، وكسر بالقدم اليمنى.

و تقدم أمين الشرطة وائل مختار ببلاغ، في 13 نوفمبر 2013، يتهم فيه النقيب محمد.ب بمباحث قسم المنيا وأخرين، بضربه وسحله مما أدى إلى إصابته بعاهة مستديمه، وبعد عرض المجنى عليه على الطب الشرعى 3 مرات، صدر تقرير نهائى بإصابته وأحداث عاهه مستديمه بقدمة نتيجة الضرب.

وقرر المحامى العام لنيابات جنوب المحافظة، إحاله الضابط لمحكمة الجنايات، ووجهت له تهم قيامه وأخرين بضرب مواطن وكسر قدمه، والتسبب في خلع كتفه، وسحله من الدور الخامس بمنزله وصلًا للشارع، مما أحدث به الأصابات التي وردت بتقرير الطب الشرعى.