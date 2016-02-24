أخبار عاجلة

8 الصبح - حلقة عن مشاكل وقضايا محافظة الشرقية وفقرة الأبراج - حلقة الأحد 9-4-2017 -
تغطية خاصة - مجلس النواب يطالب بحضور كلا من وزيري العدل والداخلية غدا في الجلسة العامة -
عبدالمحسن سلامة يبحث مع رئيس جمعية الصحفيين البحرينية إبرام بروتوكول للتعاون -
دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء لتنفيذ حكم مصرية تيران وصنافير -
رئيس الوزراء اليمني يعزي نظيره المصري في ضحايا تفجيري الكنيستين -
تغطية خاصة - شقيقة النائبة مارجريت عازر كانت متواجدة بكنيسة مارجرجس بطنطا أثناء تفجيرها -
إقالة اللواء حسام الدين خليفة مدير أمن الغربية وعدد من قيادات الأمن الوطنى -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة وادي دجلة أمام الشرقية والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
الأهلي يوضح موقفه من مواجهة الاتحاد بالإسكندرية بعد تفجير «المرقسية» -
النصر للتعدين يواصل صحوته بفوز صعب على الداخلية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

تأجيل محاكمة ضابط متهم بالتعدي على أمين شرطة

Google+ Print
تأجيل محاكمة ضابط متهم بالتعدي على أمين شرطة تأجيل محاكمة ضابط متهم بالتعدي على أمين شرطة

أرشيفية

قررت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار حسين فاضل، تأجيل محاكمة ضابط شرطة، في القضية رقم 3620 لسنه 2015 كلى جنوب المنيا، المتهم فيها بالتعدي على أمين شرطة، بالضرب واستعمال القسوه ضده، والتسبب في إحداث عاهة مستديمة، إلى جلسة الرابع من شهر مايو المقبل، للأطلاع على تقرير الطب الشرعى، وسماع شهود الإثبات.

وكانت المحكمة استمعت إلى أقوال الضابط المتهم، والمجنى عليه وائل محمد مختار، أطلعت على تقرير الطب الشرعى الصادر بحق أمين الشرطة، الذي كشف عن وجود إصابات بالكتف والركبة، وكسر بالقدم اليمنى.

و تقدم أمين الشرطة وائل مختار ببلاغ، في 13 نوفمبر 2013، يتهم فيه النقيب محمد.ب بمباحث قسم المنيا وأخرين، بضربه وسحله مما أدى إلى إصابته بعاهة مستديمه، وبعد عرض المجنى عليه على الطب الشرعى 3 مرات، صدر تقرير نهائى بإصابته وأحداث عاهه مستديمه بقدمة نتيجة الضرب.

وقرر المحامى العام لنيابات جنوب المحافظة، إحاله الضابط لمحكمة الجنايات، ووجهت له تهم قيامه وأخرين بضرب مواطن وكسر قدمه، والتسبب في خلع كتفه، وسحله من الدور الخامس بمنزله وصلًا للشارع، مما أحدث به الأصابات التي وردت بتقرير الطب الشرعى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا