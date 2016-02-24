قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين بتهمة وضع عبوتين ناسفتين داخل متجر

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى الأربعاء، فلسطينيين اثنين بدعوى وضع عبوتين ناسفتين داخل متجر صغير قرب باب الزاهرة، إحدى بوابات المسجد الأقصى المبارك بالقدس بفلسطين.

وقالت الشرطة الإسرائيلية- فى بيان نشرته وسائل الإعلام العبرية- أن قوات من شرطة القدس وحرس الحدود قامت بتفتيش "كشك" قرب باب الزاهرة وعثرت بداخله على عبوتين ناسفتين وذخيرة.

وأشارت إلى أنه تم اعتقال فلسطينيين من سكان القدس فى الأربعينيات من أعمارهما بشبهة وضع العبوتين، وتم تحويلهما للتحقيق لدى المخابرات الاسرائيلية، فى حين وصل خبراء المتفجرات إلى الموقع وجرى التعامل مع العبوتين الناسفة دون وقوع إصابات.

ولفتت شرطة الاحتلال إلى أنها تواصل التحقيق لمعرفة تفاصيل وملابسات وضع العبوتين، وما إذا كان على خلفية قومية أو جنائية.

وتشهد القدس إجراءات أمنية مشددة وانتشارا واسعا لشرطة الاحتلال وقوات حرس الحدود فى مختلف أنحاء المدينة فى أعقاب عدد من عمليات الطعن التى استهدفت جنودا ومستوطنين اسرائيليين ردا على استمرار الاقتحامات للمسجد الاقصى المبارك.

من ناحية أخرى أعلن نادى الأسير الفلسطينى، أن قوات الاحتلال الإسرائيلى اعتقلت اليوم الأربعاء 17 مواطنا من عدة محافظات فى الضفة تركزت فى محافظتى الخليل ورام الله والبيرة.

وأوضح النادى- فى بيان اليوم الأربعاء- أن 8 مواطنين اعتقلوا من محافظة الخليل، فيما اعتقل 6 مواطنين من عدة مناطق فى محافظة رام الله والبيرة تتراوح أعمارهم بين 18 /25 عاما.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت مواطنا من مخيم قلنديا وآخر من بلدة أبو ديس بالقدس المحتلة، بالاضافة إلى مواطن آخر من بلدة كفر قليل فى محافظة نابلس.

على جانب أخرى فتحت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الأربعاء نيران أسلحتها الرشاشة على الصيادين الفلسطينيين قبالة سواحل قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية أن الزوارق الاسرائيلية أطلقت نيران رشاشاتها بشكل مكثف ومتقطع تجاه مراكب الصيادين قبالة سواحل المحافظة الوسطى (وسط قطاع غزة) مما أدى إلى تضرر عدد من قوارب الصيد دون تسجيل اصابات فى الأرواح.

وأضافت أن الزوارق الاسرائيلية استهدفت مراكب الصيادين فى منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة دون الاعلان عن وقوع اصابات أو اضرار.

وتستهدف قوات الاحتلال الإسرائيلى بشكل متكرر الصيادين قبالة سواحل قطاع غزة الممتدة على البحر المتوسط بدعوى تجاوز منطقة الصيد المسموح بها وهى 6 أميال بحرية.

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