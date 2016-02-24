تقرير في الجول – مشجعو بايرن في الوطن العربي يجيبون.. ' هل كان جوارديولا يوما ما بافاريا؟ '

أشعلت لافتة رفعتها جماهير بايرن ميونيخ في مباراتهم أمام درامشتات على ملعب أليانز أرينا الأقاويل حول علاقة جماهير البافاري بمدربها الحالي بيب جوارديولا والذي سيرحل بنهاية الموسم.

الجماهير رفعت "بيب لم يكن أبدا واحدا منا" وقام الكثيرين بربطها بعلاقة الجماهير البافارية الساخطة على مدربها لتحميلهم مسئولية تراجع الفريق الأوروبي بعد أن كان بايرن يوب هاينكس مهيمنا على القارة العجوز.

ولكن حقيقة اللافتة أنها كانت ردا على جماهير دارمشتات التي سخرت من جماهير البافاري في لقاء الذهاب بلافته "الحشيش عندنا أفضل من بيب الخاص بكم" وبيب هنا ليس جوارديولا بل نوع من أنواع الحشيش الذي تشتهر به مقاطعة بافاريا.

ولكن FilGoal.com أستغل الفهم الخاطئ ليطرح على جماهير بايرن ميونيخ في الوطن العربي سؤالا.. "هل كان بيب المدرب يوما بافاريا؟"، وذلك بعد تعادله 2-2 مع يوفنتوس في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

حسام الدين محمد عضو رابطة مشجعي بايرن ميونيخ في مصر قال "بيب جوارديولا مدرب كبير، كل آمال المشجعين بُنيت عليه عندما أعلنت الادارة التعاقد معه، عندما آتى بدأ بتغيير طريقة اللعب و تفائلت بتكتيك جديد يحل على بايرن".

"بدأنا الموسم بشكل جيد ولكن آتت النقطة السوداء وهي هزيمة البايرن من ريال مدريد على أرض الاول.. كل عناد بيب ظهر بالنسبة لي في الدقيقة 20 وتجهيزه لخافي مارتينيز لينزل بديل هنا أدركت أن جوارديولا لا يملك حلول ولكنه خاف من تصاعد النتيجة".

"في الموسم الثاني بيب كان ناجح في رأيي حتى بالهزيمة من برشلونة، الإصابات كانت ومازلت لعنة ولكن كل مشاكلي معه الدفاع المتقدم والذي هو سبب كل هزائمنا ..التهور من بيب في المباريات مطلوب ولكن في ليس في كل مباراة".

وأضاف "الحقيقة هو أفاد الفريق من الناحية التكتيكية بشكل كبير و لاعبين كثر تطوروا تحت قيادته لكن مثل ما ذُكر أنه في المباراة يملك 100 خطة و لكن أسلوب واحد، هذا عيبه والعناد اكبر عيوبه لا يهم مع من سيلعب المهم ان أسلوبه يُفرض حتى لو سيخسر".

وتابع "بيب مدرب كبير أضاف للبايرن الكثير وبايرن أضاف له الكثير ولكن حتى الآن لم يحقق كل المطلوب وهو جلب دوري الأبطال إذا آتى بها فهو واحد من أعظم من دربوا بايرن لكن اذا لم يكسبها فهو نجح ولكن لم يحقق المطلوب منه".

وتطرق حسام للإصابات فحملها لجوارديولا قائلا "نقطة أخرى.. نظامه التدريبي هو سبب الإصابات الكثيرة وهذا رأي مشجعي برشلونة بعدما سألتهم.. لأول مرة الفريق يكون بهذه من الاصابات بعدما كان أقل فريق في تاريخ الابطال في الإصابات".

وذلك بعد تعرض 19 لاعبا بافاريا للإصابة هذا الموسم حتى الآن.

وأنهى كلامه قائلا "أتمنى نجاح بيب هذا الموسم والرحيل وهو حامل لدوري الأبطال مع بايرن ولكني لا أتمنى أن أشاهده مرة أخرى في الطاقم الفني لبايرن".

أما عادل شبيح عضو رابطة مشجعي البافاري في الأردن فكان له رأي داعم لجوارديولا فقال

"لكل عاشق لكرة القدم نقاط أساس لتصنيف وعشق اللاعبين والمدربين، هناك من يميل للاعبين والمدربين ذوي الخبرة والقدماء بالعمر فهناك من يعجبه فيرجسون وفينجر وهيتزفيلد نظرا للخبرة وقدم العمر وهناك آخرين يرغبون بالمدربين العصريين وصغيري السن وهناك من يعشق اللاعب أو المدرب الإعلامي ومن يستهويه الاعلام والأضواء".

"شخصيا أفضل المدرب الذي يلعب بطريقته الخاصة وبناء على قناعاته الشخصية، المدربين من هذا النوع قلما ينتقدون الآخرين ولا يلقون اللوم على اللاعبين في حال خسارة الفريق ولا يبحثون عن الحجج لتبرير خسارةأو موقف ما.. هذه الصفات اجتمعت بهيتزفيلد وفان جال وجوارديولا على سبيل المثال لا الحصر كمدربين للبايرن، وافتقدها ماجات وكلينزمان كمدربين للبايرن أيضا".

"على وجه الخصوص ومن الناحية الفنية جوارديولا كان مشروع وليس تجربة، الصفقات كل عام، وتصريحات الإدارة منذ اول يوم تدل على هذا الأمر".

وتابع "عند وضع مشروع التيكي تاكا على أرض الواقع في البايرن نرى بنسبة ٧٠٪ أن البايرن كان يلعب بهذه الطريقة قبل قدوم جوارديولا.. نرى أن البايرن كان ثاني أعلى نسبة استحواذ في أوروبا بعد برشلونة".

"اعتماد البايرن على اللعب الجماعي وبناء الهجمات من الخلف كان منذ أيام فان جال بالاعتماد على لام وألابا وشفايني، واستمر هذا الشيء مع هاينكس وتم تعزيز الفريق بمارتينيز".

"الاختلافات التي حدثت مع جوارديولا ليست جوهرية كما يدعي البعض كان هناك اختلاف بين هاينكس وفان جال، وجميعنا رأى الحرية الهجومية عند ريبيري وروبن، وخط الوسط عن ما كانت عليه في عهد فان جال".

"الاختلاف الوحيد كان في حرية الدفاع وتعزيزه لخط الهجوم.. البعض يدعي أنها طريقة لعب انتحارية وهذا صحيح فقط بالنسبة للأندية التي لا تمتلك الخيارات المناسبة لذلك".

"عند دراسة البايرن والأسماء المتاحة نرى أن عناصر البايرن لطالما لعبت باستحواذ ولعب جماعي ونزعة هجومية منذ عهد فان جال، لا أذكر أن البايرن لعب بطابع دفاعي أبدا، ومن هنا نتفق على موضوع النزعة الهجومية، فان جال كان أسلوبه انضباط اللاعبين في مراكزهم مع اللعب الجماعيوهاينكس أعطى اللاعبين أكثر حرية مع اللعب الجماعي، أما جوارديولا أعطى اللاعبين حرية أكثر مع تعزيز هجومي من خط الدفاع ومصيدة التسلل".

"بالنظر الى أسلوب الثلاثي الدفاعي نرى أنه يطغى عليه الطابع الهجومي، فان جال لم يستطع ان يلعب بالدفاع المتقدم لسبب وجود مدافعين مثل فان بويتن وديميكلس، هاينكس كان أكثر جرأة مع قدوم بواتينج ولا احد ينكر كم هو رائع في التعزيز الهجومي والتقدم".

"أما بالنسبة بجوارديولا خطته كانت مرسومة على فيليب لام وألابا وبواتينج وبيرنات ومارتينيز ومن ثم بن عطية، جميعهم لاعبين معروفين بالسرعة والثبات بالهجمات المرتدة ومن هنا وعند تقييم خط الدفاع نجد انهم جميعهم ملائمين لخطة الدفاع المتقدم".

"وعند النظر لخط الوسط نجد انهم جميعا لاعبين من الطراز الرفيع لتطبيق التيكي تاكا والتمريرات السريعة والتوغل في مناطق الخصم، وفي الهجوم تم التعاقد مع أفضل هداف أوروبي (ليفاندوفسكي)، بالإضافة للنجم توماس مولر، وبالنظر للصورة ككل نجد ان الفريق مؤهل وجاهز لمثل هذا التكتيك".

"أما من الناحية الشخصية فجوارديولا مدرب مرح علاقته جدا رائعة مع الجميع ولا يزال يحمس اللاعبين في أصعب المباريات وبغض النظر عن الغيابات والظروف ويحاول صنع أجواء حماسية في التدريب والملعب ايضا، بجانب الدعم الكامل للاعبين المصابين مع احترامه للخصوم بالمؤتمرات والتصريحات".

"في النهاية جوارديولا سيغادر القلعة البافارية، من يهمه فقط الألقاب لن يتذكر شيء سوى الألقاب، ومن يعشق البايرن سيتذكر كل لحظة بحلوها ومرها، تقييمي للمدرب ليس فقط الألقاب هناك أشياء اخرى تدخل في التقييم للحكم على بقاؤه او طرده من الفريق إلى هذه اللحظة، جوارديولا احترم البايرن إدارة ولاعبين وجماهير من الناحية الشخصية، أضفى طابع تكتيكي من الناحية الفنية وتبقى البطولات الذي حقق بعضها ولا زلت انتظر المزيد ليسجل التاريخ مع البايرن".

وحصد جوارديولا مع بايرن ميونخ 5 بطولات في الموسمين الماضيين.

بينما كان لباقر أنور عضو الرابطة في السودان رأي وسطي فقال عن جوارديولا "نجح في تطوير اللاعبين ولم ينجح في تحقيق الالقاب".

"جوارديولا مدرب ممتاز وألقابه مع برشلونة كان له فضل كبير فيها، و قدر أن يصنع أسلوب جديد بكرة القدم ولكن بالرغم من كل مقوماته،بيب مشكلته أنه يفتقد المرونة في الأسلوب.. 100 خطه بنفس الاسلوب".

وأكمل "مهما تغيرت خطته سواء إصابات أو أي عوامل يكون الأسلوب واحد، دفاع متقدم،لا يهمه أي هجوم يقابل، دارمشتاتأم برشلونة".

"أكثر شي جعل منه مكروه لدى البعض هي تصريحاته الإنهزامية الكثيرة في وقت كل الفريق والجمهور كان يحتاج منه كلام جميل على الأقل".

"كما أنه تأثر بالإعلام الذي يعلم ضده لعدة أسباب،أهمها أنه استلم فريق جاهز".

"بيب أسلوبه ممتع جدا لكن مشكلته أسلوب مربوط بلاعبين محددين أو نوعية محددة".

"تجد الفريق رائع إذا كان مكتمل.. ولما ينقص ثلاث أوأربع لاعبين يظهر الخلل مثل كل موسم".

"رأيناه يطبق نفس الخطأ الدفاعي ضد ريال مدريد وبعدها بسنة ضد برشلونة 3 مدافعين ضد 3 مهاجمين!".

وأنهى "عموما بيب لم ينجح في الألقاب مع بايرن لكن أشكره لأنه طور من لاعبي بايرن وجعلهم أفضل بكثير مما كانوا عليه".

واعتبر فارس الفزي عضو الرابطة بالسعودية أن فترة جوارديولا ناجحة لكن ليس للنجاح الذي يتمناه المشجع البافاري فقال "بيب جوارديولا كان حلم وأصبح حقيقة بتدريب بايرن، مدرب يملك فلفسة عظيمة غيرت مفاهيم كثيرة بكرة القدم عنده مرونه تكتيكيةاستطاع توصيلها للاعبيه".

وحملت جماهير البافاري الخروج المهين للفريق من دوري أبطال أوروبا أخر موسمين لجوارديولا مع إنخفاض الأداء في نهايات المواسم.

"مع البايرن بدايته كانت جيدة محليا واوربيا وعالميا حتى أتت مباراة مدريد المشؤومة بعدها تغير الحال ولازم النحس الفريق،إصابات بالجملة وأداء ممتاز بالنصف الأول للموسم وأداء سيء ومخجل بالربع الأخير".

"ولكن كمجمل عام بيب نجح مع البايرن بتحقيق البوندسليجا مرتين والثالثة بالطريق وظل الفريق منافسا أوروبيا، فترة بيب مع البايرن من الاستحالة وصفها بالفاشلة بل هي ناجحة ولكن لم تصل لأعلى مراحل النجاح الذي لا يحققه سوى فريق واحد بالعالم سنويا ولم يحققها سوى مرة واحدة البايرن بتاريخه"

وأضاف نبيل كنعان عضو رابطة المشجعين في سوريا "بيب جوارديولا مدرب ممتاز ولكن بشكل مختصر هو ليس للبايرن".

"مشكلة بيب أنه عنيد جدا وعنده نوع من الرومانسية تتغلب على متطلبات الواقعية في عالم كرة القدم، حتى الدوري الذي فاز به في الموسم الثاني كان فقير جدا وخسر معظم مبارياته مع الفرق الستة الأولى".