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رئيس الوزراء: نوفر ملاذا آمنا للاستثمارات الأجنبية وحل مشاكل المستثمرين

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رئيس الوزراء: نوفر ملاذا آمنا للاستثمارات الأجنبية وحل مشاكل المستثمرين رئيس الوزراء: نوفر ملاذا آمنا للاستثمارات الأجنبية وحل مشاكل المستثمرين
قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن ماضية فى توفير السلع الأساسية والسيطرة على أسعارها وزيادة منافذ توزيعها وفتح الباب لمن يستحق التسجيل فى بطاقات وتنقيتها من غير مستحقى الدعم.

وأضاف "إسماعيل" فى كلمته بفعاليات مؤتمر "رؤية 2030" بمسرح الجلاء، أن الحكومة تعمل على أن تكون مصر ملاذ أمان للاستثمارات الأجنبية وحل المشاكل التى تواجه المستثمرين، قائلا: "سنعزز الخطوة للمنتج الوطنى حتى نعجله قادر على الحل محل الواردات بما يؤهل الصناعة المحلية لن تكون قاطرة النمو الاقتصاد".


>- وصول السيسى لحضور فعاليات مؤتمر "رؤية مصر 2030" بمسرح الجلاء

- انطلاق فعاليات مؤتمر "مصر 2030" بحضور الرئيس السيسى

- بدء مؤتمر "رؤية مصر 2030" بتلاوة القرآن الكريم

- رئيس الوزراء فى "رؤية مصر 2030": ننفذ إستراتيجية كاملة ترعى اقتصاد مصر
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مصر 365

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