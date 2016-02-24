رئيس الوزراء: نوفر ملاذا آمنا للاستثمارات الأجنبية وحل مشاكل المستثمرين

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة ماضية فى توفير السلع الأساسية والسيطرة على أسعارها وزيادة منافذ توزيعها وفتح الباب لمن يستحق التسجيل فى بطاقات التموين وتنقيتها من غير مستحقى الدعم.

وأضاف "إسماعيل" فى كلمته بفعاليات مؤتمر "رؤية مصر 2030" بمسرح الجلاء، أن الحكومة تعمل على أن تكون مصر ملاذ أمان للاستثمارات الأجنبية وحل المشاكل التى تواجه المستثمرين، قائلا: "سنعزز الخطوة للمنتج الوطنى حتى نعجله قادر على الحل محل الواردات بما يؤهل الصناعة المحلية لن تكون قاطرة النمو الاقتصاد".

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