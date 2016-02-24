مصرع 5 سيدات وإصابة 2 فى انفجار موقد غاز أثناء إعداد حناء للعرس بمطروح

>لقيت 5 سيدات وأطفال مصرعهن، وأصيبت 2 إثر اندلاع حريق، اليوم الأربعاء، نتيجة انفجار موقد غاز فى منزل بقرية باجوش شرق مدينة مرسى مطروح، أثناء إعداد حناء فرح ابنة صاحب المنزل.

تلقى قسم شرطة مطروح بلاغا بنشوب حريق بمنزل بقرية باجوش، ووجود متوفين ومصابين، فانتقلت على الفور قيادات مديرية أمن مطروح لمكان البلاغ، برئاسة اللواء هشام لطفى مدير الأمن وقوات الحماية المدنية، وتم السيطرة على الحريق وإخماده.

>وبالفحص تبين نشوب حريق بمنزل ملك عبد القادر على الأزرق -65 سنة- مزارع، وأن سبب الحريق نتج عن قيام السيدات بالمنزل بإعداد حناء تمهيداً لعرس ابنة مالك المنزل على موقد غاز، فانفجر الموقد نتيجة تسرب الغاز منه.

>وأسفر الحادث عن وفاة "نوفة عبد الرحمن حتيته" زوجة مالك المنزل،50 سنة، ربة منزل، و"علياء عبد القادر على الأزرق"، 20 سنة، ربة منزل، و"غانيه عبد القادر على الأزرق" 8 سنوات، و"جنا محمد رجب" (سنتان) ابنة المتوفاة الثانية، ووجدان ممدوح منصور (شهران).

كما أصيبت "فايزة عبد القادر على الأزرق"، 18 سنة، و"نعمة عبد القادر على الأزرق"، 18سنة، مصابتين بحروق فى أجزاء متفرقة بالجسم من الدرجات الثلاث.

بسؤال مالك المنزل وابنه أيدا ما جاء بمضمون الفحص، ولم يتهما أحدا بالتسبب فى الحريق، تم نقل المصابتين إلى مستشفى مطروح العام، والتحفظ على الجثث بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التى أخطرت للتحقيق.

ورد تقرير مفتش الصحة، يفيد بأن الوفاة نتيجة حروق متفرقة بالجسم ومتعددة من الدرجات الثلاث، أدت إلى هبوط حاد بالقلب والدورة الدموية ولا توجد شبهة جنائية فى الوفاة.

كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن ظروف وملابسات الواقعة، وتكليف قسم الأدلة الجنائية للانتقال والمعاينة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

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