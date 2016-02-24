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شريف إسماعيل: نستهدف دخول مصر ضمن أفضل 30 دولة فى العالم فى 2030

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شريف إسماعيل: نستهدف دخول مصر ضمن أفضل 30 دولة فى العالم فى 2030 شريف إسماعيل: نستهدف دخول مصر ضمن أفضل 30 دولة فى العالم فى 2030
قال المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، إن إستراتجية التنمية المستدامة هى إستراتجية متكاملة، وتتضمن 10 محاور، مشيرًا إلى أن الإستراتيجية تستهدف أن تكون ذات متنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة والعدالة الاجتماعية وذات نظام بيئى متزن ومتنوع.

وأضاف رئيس الوزراء فى كلمته خلال حفل إطلاق استراتيجية مصر للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030، بمسرح الجلاء، بحضور الرئيس السيسى، أن من ضمن هذه الأهداف أن تكون مصر ذات اقتصاد تنافسى ومتنوع وقائم على الاندماج والمشاركة، وأن يكون نسبة النمو حوالى 10 %، لجعل مصر ضمن أفضل 30 دولة فى العالم.


>- وصول السيسى لحضور فعاليات مؤتمر "رؤية مصر 2030" بمسرح الجلاء

- انطلاق فعاليات مؤتمر "مصر 2030" بحضور الرئيس السيسى

- بدء مؤتمر "رؤية مصر 2030" بتلاوة القرآن الكريم

- رئيس الوزراء فى "رؤية مصر 2030": ننفذ إستراتيجية كاملة ترعى اقتصاد مصر

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مصر 365

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