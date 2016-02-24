رئيس الوزراء يطالب الجامعات بدعم استرايجية رؤية مصر 2030 بالأبحاث والمقترحات

قال المهندس شريف إسماعيل، إنه يتم حاليا توسيع قاعدة المستثمرين ودعم سياسة مشاركة القطاع الخاص وتقديم حوافز وتسهيلات لشجيع المشروعات والاستثمار وضمان الاستفادة الفعالة من المانحين وبرنامج مالى طموح فى الموازنة العامة .

وأضاف المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، فى كلمته خلال حفل اطلاق استراتيجية مصر للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030، بمسرح الجلاء، بحضور الرئيس السيسي، أن الوطن لن يبنى إلا بسواعد الأبناء ونعول على القطاع الخاص الوطنى فى البناء والمجتمع المدنى فى مراقبة الاستراتيجية .

وطالب المهندس شريف اسماعيل، الجامعات بدعم الاسترايجية من خلال الشراكة والإمداد بالأبحاث والمقترحات، قائلا: نسعى لبناء مصر الجديدة فلم نعد نعمل لليوم فقط، بل نعمل ونخطط للغد القريب والبعيد لأبنائنا وأحفادنا.

-وصول السيسى لحضور فعاليات مؤتمر "رؤية مصر 2030" بمسرح الجلاء

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-انطلاق فعاليات مؤتمر "مصر 2030" بحضور الرئيس السيسى

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-بدء مؤتمر "رؤية مصر 2030" بتلاوة القرآن الكريم

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-رئيس الوزراء فى "رؤية مصر 2030": ننفذ إستراتيجية كاملة ترعى اقتصاد مصر

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-رئيس الوزراء: نسبة البطالة 27% بين الذكور و44% بين الإناث

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