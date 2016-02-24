وفد كنترول ريسكس لتقيم المطارات يبدأ عمله بمطار مرسى علم بجولة تفقدية

بدأ وفد شركة كنترول ريسكس الإنجليزية، المكلفة بتقييم الأداء الأمنى بالمطارات المصرية، فور وصوله صباح اليوم لمطار مرسى علم الدولى عمله، بجولة تفقدية لجميع أنحاء المطار من بدايته حتى نهايته.

ومن جانبه قال محمد طمان، مدير إدارة العلاقات العامة بمطار مرسى علم: إن وفد شركة كنترول ريسكس المكون من 3 أشخاص والذى وصل منهم اثنان ومقرر وصول الثالث يوم الأحد المقبل بدآ عملهما بمجرد وصولهما أرض مطار مرسى علم الدولى، بتفقد جميع أركان المطار.

وأوضح طمان لـ"اليوم السابع" أن وفد شركة كنترول ريسكس الإنجليزية سوف يستغرق 15 يوما لتقييم الأداء الأمنى بمطار مرسى علم الدولى، مؤكدا أن شركة إيماك التى تدير مطار مرسى علم الدولى سهلت جميع الإجراءات للوفد الإنجليزى للقيام بعمله، دون أدنى تقصير.