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تأجيل إعادة محاكمة هيثم الحريرى بـ"تكدير السلم العام" فى الإسكندرية لـ26مارس

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تأجيل إعادة محاكمة هيثم الحريرى بـ"تكدير السلم العام" فى الإسكندرية لـ26مارس تأجيل إعادة محاكمة هيثم الحريرى بـ"تكدير السلم العام" فى الإسكندرية لـ26مارس
أجلت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عمارة، وعضوية كل من المستشارين أشرف عبد اللطيف، وأحمد ذكرى، ثانى جلسات إعادة محاكمة النائب هيثم الحريرى بمحرم بك، إلى جلسة 26 مارس المقبل، لحين ورود خطاب رسمى من مجلس النواب يفيد رفع الحصانة عنه، بعد اتهامه بتكدير السلم العام والتظاهر والتحريض، والتى صدر فيها حكم غيابى من قبل ضده بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات.

وجاء فى القضية رقم 13751 لسنة 2013 جنايات ثان الرمل، ومقيدة برقم 6416 كلى شرق، أن الحريرى تم اتهامه بالاشتراك فى تجمهر يوم 12 يونيو 2013، من شأنه جعل السلم العام فى خطر وارتكاب جرائم ترويع وتخويف .

كانت قد وقعت اشتباكات بين أنصار الإخوان وأعضاء حملة تمرد بالإسكندرية، أثناء جمع التوقيعات بمنطقة أبوسليمان، واكتشف الحريري، أثناء التقدم بأوراق الترشح، أنه اسمه وضع في القضية دون باقى النشطاء، وأنه لم يضبط من قبل تنفيذ الأحكام، وتقدم الحريرى، عقب انتهاء تقديم أوراق ترشحه إلى محكمة الإسكندرية لطلب إعادة محاكمته.

يذكر أن هيئة المحكمة قد أصدرت حكما غيابيا ضد هيثم الحريرى بالحبس لمدة 3 سنوات بتهمة بتكدير السلم العام والتظاهر والتحريض على التظاهر، على خلفية اشتباكات كانت قد وقعت بين أنصار الإخوان وأعضاء حملة تمرد بالإسكندرية، أثناء جمع التوقيعات بمنطقة أبو سليمان.

وكان الحرير قد تقدم أمس بطلب رفع الحصانة عنه للمثول أمام المحكمة للنظر فى قضيته.

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