القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بأوسيم وإعادة 13 سيارة لمالكيها

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، فى اقتحام بؤرة إجرامية بمنطقة أوسيم بالجيزة، يقطنها تشكيل عصابى مكون من 15 مسجل خطر اعتادوا السطو المسلح على السيارات وسرقتها بالإكراه تارة، وسرقتها بمفتاح مصطنع تارة أخرى، والقبض على المتهمين وإعادة 13 سيارة لأصحابها.

وردت معلومات للواء السيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية مدير قطاع الأمن العام، مفادها وجود بؤرة إجرامية بأوسيم يقطنها 15 مسجل خطر فئة "ب" يسرقون السيارات، فتم إيفاد مأمورية أمنية بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة، نجحت فى ضبط المتهمين، وتبين أن بينهم 3 سائقين مسجلين خطر فئة "ب" و10 عاطلين سبق اتهامهم فى عدد من قضايا السرقات والمخدرات و2 سمكرى سيارات سبق اتهامهما فى قضايا سرقات.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص فى ارتكاب حوادث سرقات السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع تارة والسطو المسلح عليها تارة أخرى، ومساومة مالكيها لإعادتها لهم مقابل مبالغ مالية أو تغيير معالمها للتصرف فيها للبيع، متخذين من مناطق "الهرم - العمرانية - مدينة نصر" مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعثر بحوزة المتهمين على سلاح نارى، وتم إعادة 13 سيارة مسروقة، وتسليمها لمالكيها، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى حبستهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.