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تنفيذ 396 حكما قضائيا متنوعا وضبط 70 هاربا من أحكام فى حملة بالإسماعيلية

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تنفيذ 396 حكما قضائيا متنوعا وضبط 70 هاربا من أحكام فى حملة بالإسماعيلية تنفيذ 396 حكما قضائيا متنوعا وضبط 70 هاربا من أحكام فى حملة بالإسماعيلية
شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية، حملة أمنية برئاسة العقيد أحمد سالم رئيس مباحث تنفيذ الأحكام بالإسماعيلية، تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية.

وتمكنت الحملة من تنفيذ 396 حكمًا قضائيا متنوعًا، منها 255 حكمًا جزئيًا و9 أحكام مستأنف، و67 حكم غرامات، و51 حكم سارية، و3 أحكام جنائية، و4 أحكام مخالفات.

كما تمكنت الحملة من ضبط 70 متهمًا محكومًا عليه، حيث تم تحرير المحاضر اللازمة بوقائع الضبط، وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

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مصر 365