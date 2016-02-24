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ضبط هاربين من السجن المؤبد فى قضية الاشتراك بخلية إرهابية

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ضبط هاربين من السجن المؤبد فى قضية الاشتراك بخلية إرهابية ضبط هاربين من السجن المؤبد فى قضية الاشتراك بخلية إرهابية
قامت مأمورية مشتركة من ضباط إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية وضباط قطاع الأمن الوطنى، أسفرت عن ضبط عضوين بجماعة الإخوان المسلمين هاربين من السجن المؤبد بعد اشتراكهما فى خلية إرهابية استهدفت عمليات تخريبية.

وهم كل من "إسماعيل. م"- 37 سنة فنى أجهزة طبية مقيم دائرة قسم محرم بك، و"أحمد. م"- 28 سنة بدون عمل مقيم دائرة قسم العطارين، المحكوم عليهما فى القضية جنايات عسكرية " تكوين خلية إرهابية واستهداف المنشآت وقوات الشرطة " غيابياً بالسجن المؤبد لكل منهما، وجارى عرضهما على النيابة العسكرية بالإسكندرية.

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