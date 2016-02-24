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ضبط 3 سائقين يتعاطون المخدرات و307 مخالفات فى حملة أمنية بمطروح

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ضبط 3 سائقين يتعاطون المخدرات و307 مخالفات فى حملة أمنية بمطروح ضبط 3 سائقين يتعاطون المخدرات و307 مخالفات فى حملة أمنية بمطروح
نظمت إدارة مرور مطروح، حملة مرورية بمدينة مرسى مطروح، تحت إشراف اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، بمشاركة عدد من قيادات المديرية، أسفرت عن ضبط 307 مخالفات مرورية متنوعة، كما تم ضبط 3 من قائدى السيارات أثبتت التحاليل الفورية تعاطيهم للمواد المخدرة أثناء القيادة.

وقال اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، فى تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أنه تم التصالح الفورى فى 51 مخالفة بسداد غرامات فورية بإجمالى 5050 جنيها، كما تم أخذ 8 عينات من قائدى السيارات، أسفرت التحاليل عن إيجابية 3 منها لتعاطى أصحابها مواد مخدرة، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة.

وأضاف مدير الأمن بأنه تم التنبيه على القوات، بحسن معاملة المواطنين، مع الحرص على تطبيق القانون، للحفاظ على الانضباط بالشوارع.
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