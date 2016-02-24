القوات العراقية تقتل 13 داعشيا وتدمر 3 منازل مفخخة ببغداد

تمكنت القوات الأمنية العراقية، الأربعاء، من قتل 13 داعشيا، وتدمير 3 منازل مفخخة ضمن قاطع عمليات بغداد.

وذكرت قيادة عمليات بغداد فى بيان نقلته وكالة أنباء الإعلام العراقى، أن "القوات العراقية تواصل عملياتها فى تطهير منطقة البو شجل والكرمة وناظم التقسيم، وتضييق الخناق على مجاميع داعش الارهابية، حيث تمكنت من قتل 10 دواعش، ومعالجة 5 عبوات ناسفة، وتدمير 3 عجلات للتنظيم، ودراجتان ناريتان، وقتل مستقليها.

وأضاف البيان أن قوة فى اللواء (23) تمكنت من معالجة 3 منازل مفخخة، و6 عبوات ناسفة فى منطقتى الختيمية، والخياميات، جنوبى بغداد. فى حين تمكنت قوة من اللواء (25) من ضبط اسلحة واعتدة ومواد متفجرة وعبوات ناسفة فى منطقتى السيد عبدالله والكوام، جنوبى بغداد, وقتل (3) دواعش وتكفيك عبوات ناسفة فى منطقة بستان التكريتى والفتوح، جنوبى بغداد".

ومن ناحية أخرى، لقى مدنى مصرعه وأصيب 7 أخرون، بانفجار عبوة ناسفة قرب مرآب للسيارات جنوبى العاصمة بغداد.

وأفاد مصدر أمنى بأن عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب من مرآب للسيارات فى منطقة مشروع الوحدة جنوبى بغداد انفجرت، صباح اليوم، ما أسفر عن مصرع مدنى وإصابة 7 أخرين بجروح متفاوتة، مشيرا إلى أن سيارات الإسعاف هرعت إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى اقرب مستشفى".

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