العربى يلتقى رئيس البرلمان العراقى على هامش اجتماع رؤساء البرلمانات العربية

يعقد الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربى، جلسة مباحثات مغلقة مع رئيس البرلمان العراقى، بمقر الأمانة العامة للجامعة. وتأتى مباحثات العربى مع رئيس البرلمان العراقى على هامش الاجتماع الأول لرؤساء البرلمانات العربية المنعقد الآن بالجامعة العربية.

ويعقد المؤتمر برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى الرئيس الحالى للقمة العربية، وبمشاركة (17) رئيس للمجالس والبرلمانات العربية، وأكثر من (50) عضو من أعضاء المجالس العربية والبرلمان العربى.

ويأتى المؤتمر بمبادرة من البرلمان العربى بالتنسيق مع كل من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والاتحاد البرلمانى العربى، تحت شعار "رؤية برلمانية لمواجهة التحديات الراهنة للأمة العربية".

ويناقش المؤتمر على مدار يومين، "التحديات الراهنة التى تواجه الأمة العربية"، وتهدف إلى الوقوف على الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على وحدة الصف العربى، والخروج برؤى برلمانية تعكس تضافر الجهود الرسمية والشعبية، ويؤسس لدعم العمل العربى المشترك على جميع المستويات السياسية والتشريعية والأمنية والقضائية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية.

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