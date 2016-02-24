وزير التخطيط: مصر من أوائل دول العالم في الإعلان عن استراتيجية شاملة

استعرض وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي، محاور استراتيجية مصر للتنمية المستدامة لعام 2030، مؤكدًا أن مصر من أوائل دول العالم التي تعلن عن استراتيجية تفصيلية وشاملة.

وقال العربي، خلال كلمته في احتفالية اطلاق مبادرة “رؤية مصر 2030″ اليوم، إن الاستراتيجية الجديدة تقوم على تمكين المرأة والشباب وذوى الاحتياجات الخاصة من أجل تنمية شاملة لجميع المواطنين.

وأضاف: ” نحلم بمصر جديدة تقوم على اقتصاد متوازن ومتنوع وقائم على الابتكار، وأن رؤية مصر انطلقت من تحليل دقيق للوضع الراهن وتحليل لعوامل النجاح والإخفاق في تجارب الآخرين”.

وأوضح وزير التخطيط، أن الاستراتيجية تتبني فكر النمو الاحتوائى الذى يتزامن مع تحقيق أهداف العدالة الاجتماعية، لافتا إلى أن نجاحها مرهون بتبني المجتمع للمبادرات الموجودة بها.