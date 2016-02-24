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٢٩ مارس الحكم فى دعوى رد ناجي شحاته في قضية «خلية إمبابة»

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٢٩ مارس الحكم فى دعوى رد ناجي شحاته في قضية «خلية إمبابة» ٢٩ مارس الحكم فى دعوى رد ناجي شحاته في قضية «خلية إمبابة»

المستشار محمد ناجي شحاتة

حجزت الدائرة 29 مدني بمحكمة استئناف القاهرة، اليوم الأربعاء، دعوى الرد والمخاصمة، المقامة ضد المستشار محمد ناجي شحاتة، من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ”خلية إمبابة”، التي يحاكم فيها 16 متهمًا من معارضي النظام، للحكم في جلسة 29 مارس المقبل.

وأوضح المتهمون، في طلب الرد، أن المستشار ناجي شحاتة يتخذ موقفًا عدائيًّا ضد المتهمين وضد ثورة 25 يناير، وتضم قائمة المتهمين كلًّا من، محمد حمدي زكي، وأنس مصطفى حسين، ومحمد أحمد عبدالحميد، وإسلام عبدالقادر محمد، وحسن علي حسن، ومحمود خليفة، وإسلام صابر سمان، ومحمد محمود عبدالمنعم، وأشرف عبدالفتاح، ومحمود يوسف، وممدوح أبوالعلا رمضان، ومحمود فتح الله، وحسام إبراهيم سيد، ومحمد حسين محمود، ومحمود فتحالله، وعبدالرازق حسن محمود.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة بعد أن وجهت لهم اتهامات، بأنهم في غضون الفترة من 2013 وحتى 10 مارس 2015، بمنطقة إمبابة، قاموا بتأسيس وإدارة والانضمام وتمويل جماعة، على خلاف أحكام الدستور والقانون، الغرض منها منع مؤسسات الدولة من أداء عملها وتعطيل المواصلات والإضرار بالوحدة الاجتماعية والسلام الاجتماعي وتكفير الحاكم والاعتداء على رجال الشرطة والقوات المسلحة والمسيحيين واستهداف المنشآت العامة وتعريض سلامة المجتمع للخطر.

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