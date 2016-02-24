«النقل» تنفي تراجع «الجيوشي» عن قرار التعاقد مع شركة أجنبية لإدارة السكة الحديد

نفى أحمد إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم وزارة النقل، اليوم الأربعاء، ما نشره أحد المواقع الإلكترونية بتراجع وزير النقل عن التعاقد مع شركة اجنبية لإدارة السكة الحديد.

لأن اللجنة المشكلة لوضع كراسة الشروط والمواصفات الواجب توافرها في المكتب الاستشاري الذي سوف يتم التعاقد معه اجتمعت هذا الاسبوع مرتين وسوف تواصل اجتماعاتها الأسبوع القادم بحضور ممثلي وزارة التعاون الدولي

وأضاف إبراهيم، خلال بيان له اليوم، أن وزير النقل لا يتراجع عن قرار يصدره لصالح العام، وليس هكذا تدار شئون الدولة بضغط من المواقع الإلكترونية، لافتا إلى أنه سبق للجيوشي أن أصدر قرارات أهم وأخطر ولم يتراجع عنها تحت أي ضغوط من أي جهة لأن مصلحة البلد هي الحاكمة لقراراته وليست المصلحة الشخصية .

وبخصوص التعاقد مع بيت الخبرة الأجنبي لإدارة السكة الحديد، قال: “قلنا مرارًا وتكرارًا أن لجنة الخبراء المصريين التي تعيد هيكلة وزارة النقل وتضع لها رؤيتها الاقتصادية الجديدة هي التي أوصت بالاستعانة بالخبرة الأجنبية ليس فقط في إدارة السكة الحديد بل في الموانئ والنقل النهري وهي ليست بدعة بل سبق واستعانت مصر بشركة ألمانية في إدارة المطارات وحاليا في قطاع البترول”.

وأضاف، أن بيت الخبرة الأجنبي قد يكون شركة وقد يكون مكتبا استشاريا هذا ما سوف تحدده كراسة الشروط بما يتوافق مع الظروف المصرية، وأنه لن يكون هناك خلاف على المسمى فالمهم أن يحقق الهدف منه وهو النهوض بمرفق السكة الحديد والمساعدة في التشغيل وتدريب كوادرنا حتى يواصلون تحمل القيادة والمسئولية في المستقبل.