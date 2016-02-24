الصحة: ضبط أغذية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وإيقاف مصنعين بالشرقية

أعلنت وزارة الصحة والسكان أن القطاع الوقائي بالوزارة قام بتنفيذ حملة على المنطقة الصناعية بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، من خلال الإدارة العامة للمراقبة على الأغذية, مشيرة إلى اتخاذ عدة إجراءات مرتبطة بمتابعة الاشتراطات الصحية للمنشآت الغذائية, ومتابعة الشهادات الصحية للعاملين بها, وفحص المنتجات ظاهريًا, وسحب عينات للفحص للصلاحية والاستهلاك الآدمي.

أكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أنه تم المرور على 5 مصانع وكانت كمية المضبوطات بها عبارة عن 4 طن و215 كيلو جرام ما بين أغذية منتهية الصلاحية, وأغذية مجهولة المصدر وبدون بيانات.

كما تم إعدام 310 كيلو جرام أغذية متغيرة في خواصها الطبيعية، وتم التوصية بايقاف تشغيل لعدد 2مصنع, واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

وأكد الدكتور عمرو قنديل، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان على إتباع إجراءات الرقابة المستمرة والدورية لضمان سلامة الغذاء واتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

وقال إن هذه الحملات تأتي فى إطار الجهود المنتظمة التى تقوم بها وزارة الصحة والسكان لضمان سلامة الغذاء حرصاً على الصحة العامة للمواطنين, وحمايتهم من الممارسات الضارة خاصة التى قد تلحق أضراراً بصحة المواطن وسلامته, وذلك من خلال تبنى سياسة وقائية استباقية لتوعية المستهلك من بعض السلع أو المنتجات الضارة.