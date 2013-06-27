قطعة خشب أو بلاستيك تفيد فى مواجهة كسور الأطراف

وسط التظاهرات وحالات الكر والفر والتى أصبحت مشاهد عادية وسط الحياة التى نعيشها بمصر الآن ونتيجة لتلك الحالة، قد يحدث تدافع أو قد يحدث إصابة كسور فى آى شخص متظاهر أو كان، كيف يمكنك إنقاذ إنسان من العيش بإعاقة بسبب مضاعفات لكسور؟

يقول الدكتور محمد فتوح استشارى الجراحة العامة ورئيس جمعية أطباء التحرير، إن الكسور غالبا ما تكون بالأطراف ويجب على الشخص المساعد أن يعلم أنه يساعد على التقليل من إحداث مضاعفات للمصاب وليس علاج المصاب.

وأولى خطوات علاج المصاب بالكسر هى تثبيت الكسر وفائدة تثبيت الكسر هى تقليل ألم المصاب، وثانيا يقلل المضاعفات الناتجة عن الكسر مثل جرح شريان أو عصب بالرجل أو اليد ويمكن أن تؤدى تلك المضاعفات إلى إعاقات مستديمة.

ويتم تثبيت الجرح حسب مكان الإصابة فإذا كانت الكسور فى الأطراف يتم تثبيتها من خلال آى شئ صلب مثل قطعة خشب أو بلاستيك توضع تحت مكان الإصابة ونستخدم الرباط الضاغط ونربطها بالأيد ثم نقوم بتعليق اليد بالرقبة، وإذا كانت الإصابة بالساق يفضل حمل المصاب إلى أقرب مستشفى لعرضه على الطبيب المختص.

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