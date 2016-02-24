في الجول يكشف - كيف أقنع وفد الزمالك ماكليش بصلاحية الدوري المصري

أليكس ماكليش أصبح على بعد خطوة واحدة من تدريب الزمالك، ورغم أن التوقيع الرسمي لم يبرم بعد، لكن يبدو أنها ستكون النهاية السعيدة لمشوار التفاوضات.

وعقد الزمالك جلسة تفاوضية يوم أمس الثلاثاء مع أليكس ماكليش، ممثلا في ابنه جون ماكليش.

أليكس ماكليش وافق على تدريب الزمالك من الناحية الفنية، لكنه مازال في مرحلة المفاوضات القانونية مع النادي قبل التوقيع الرسمي.

وعلم FilGoal.com من مصدر داخل الزمالك رفض ذكر اسمه، تفاصيل استفسارات أليكس ماكليش قبل منحهم الموافقة الفنية لتدريب الفريق.

أليكس ماكليش استفسر عن جودة ملاعب التدريب في النادي وعن جودة ملاعب كرة القدم في الدوري المصري بشكل عام، إذ أنه يعتبرها عاملا مهما في تقديم كرة قدم حقيقية.

ورد الوفد بأن الزمالك يملك ملعبا خاصا للتدريب داخل المقر، وأن مصر تملك العديد من الملاعب الجيدة والتي أهلتها من قبل لاستضافة بطولات قارية وعالمية.

فندق الإقامة

استفسر أليكس ماكليش أيضا عن فندق الإقامة الذي سيوفره له النادي واشترط أن يكون لائقا باسمه كمدرب كبير.

ورد الوفد بأن مصر تحتوي على فنادق كبيرة ولها شهرة كبيرة عالمية، وأن الأندية العربية تملك فروعا كثيرة داخل مصر وربما ستتفوق فنادق مصر على نظيرتها الأوروبية أحيانا.

ارتباطات المنتخب

سأل أليكس ماكليش أيضا عن ارتباطات المنتخب الوطني في الفترة المقبلة ومدى تنظيمها، كما سأل عن اللاعبون الدوليون في تشكيل الزمالك وعددهم في الفريق بالفترة الحالية.

وأكد الوفد لماكليش بأن الزمالك يملك 10 لاعبين من الفريق في القوام الأساسي للمنتخب، وأن أحمد الشناوي هو الحارس الأساسي للمنتخب الوطني، بالإضافة لأن الفريق يضم صفقات من أندية أوروبية مثلما حدث في صفقتي محمود كهربا من جراسهوبرز وأحمد حمودي من بازل.

ماكليش أخبرهم أيضا أنه على دراية بأن الزمالك هو حامل لقب بطولتي الدوري والكأس في الموسم المنقضي، وردوا عليه بأن الفريق يشارك هذا الموسم في بطولة هامة هي دوري أبطال إفريقيا التي تؤهل لبطولة كأس العالم للأندية، وأن الفريق لم يفز بها منذ 14 عام.

بعثة الزمالك كانت قد حضرت أيضا تسجيلات لبعض المباريات كي يتعرف من خلالها ماكليش على مستوى الفريق في الموسم الماضي والموسم الحالي، وفاجأهم ماكليش في أخر الجلسة أنه علم بنتيجة مباراة الأهلي والمصري والتي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق وما ترتب على ذلك بتقليص فارق النقاط بين الفريقين إلى ثلاث نقاط، وأن المنافسة ستكون أسهل.