أنا أحمد فتحي (6) – عن شعور أول مختلف في واقعة بورسعيد.. وخلاف مع الأفضل أبو تريكة

بالتأكيد هي واقعة لا يتمنى أي أحد أن يتواجد بها. هنا نتحدث عن حادثة بورسعيد المؤسفة وسقوط ضحايا جماهير الأهلي. فكيف مرت تلك الواقعة على أحمد فتحي.

أحمد فتحي ظهير ولاعب وسط الأهلي. لا أحد ينسى هدفه المميز في مرمى طلائع الجيش وصواريخه التي دمرت مرمى الترجي والزمالك وعرضياته التي مهدت الطريق أمام المهاجمين في الإسماعيلي وقتاله من أجل قميص منتخب مصر.

ولكن في حياة الدولي أحمد فتحي العديد من الأسرار التي لا يعرفها الكثير. ولا يوجد أفضل من فتحي لكي يحكي أسرار وخبايا ومغامرات عديدة في حياة المقاتل.

أنا أحمد فتحي.. سلسلة جديدة يقدمها FilGoal.com يحكي فيها "أحمد فتحي" عن رحلته منذ البداية وحتى الآن. رحلة بنها والإسماعيلي والأهلي ومفاوضات الزمالك وكواليس قطر والكويت ولندن.

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وهنا حلقة حزينة في مشوار فتحي في ملاعب كرة القدم. وكل ما يلي على لسانه في حديثه مع FilGoal.com.

واقعة بورسعيد

"هي واقعة صعبة ومؤسفة بكل تأكيد".

"جمهورك ذهب لتشجيعك ومات. ربنا يرحمهم".

"في البداية شعوري كان مختلفا. لم أكن أدرك تماما ما يحدث أو سوف يحدث".

"بعد نهاية المباراة وامتلاء الملعب بالأشخاص شعرت في البداية بأن ما يحدث مجرد احتفال بالفوز على الأهلي".

"شعور مختلف. مجرد احتفالات بالفوز على الأهلي ولم يخطر في بالي وقتها أي شيء أخر".

"بعدها وأثناء دخولي مسرعا إلى غرف خلع الملابس كاد أحد الأشخاص أن يوجه ضربته لي".

"ولكنني تفاديته ودفعته واتجهت مسرعا إلى غرف خلع الملابس".

موقف حسام حسن وإبراهيم حسن

"في غرف خلع الملابس بدأنا نعلم ما يحدث في الخارج".

"لم نكن نتأكد من وجود كل لاعبي الفريق داخل الغرفة".

"الجميع أراد الخروج من جديد إلى الملعب للدفاع عن البقية وعن الجماهير".

"ولكن حسام حسن وإبراهيم حسن منعا ذلك".

"هي واقعة مؤسفة لا أتمنى تذكرها. ليرحم الله الجميع".

أبو تريكة

"محمد أبو تريكة هو أفضل شخص تعاملت معه وعرفته في حياتي بالكامل".

"هو شخصية رائعة ومحترمه والكل يعشقه. وليس معنى نشوب مشادة معه بأنني أكرهه".

"أتقابل مع أبو تريكة كثيرا. سواء في منزله أو منزلي. دائما ما نفعل ذلك".

"المشادة التي حدثت كانت بسبب لقاء السوبر أمام إنبي".

"وقتها اتفق الجميع على لعب المباراة. وفجأة لم نجد أبو تريكة. كانت مفاجأة بالنسبة لنا جميعا".

"ولذلك حدثت المشادة البسيطة بيننا بعد ذلك".

"الكل عاتب أبو تريكة على ذلك بسبب اتفاقنا منذ البداية".

"في النهاية الأمور مرت بسرعة ويبقى أبو تريكة أفضل من تعاملت معه في حياتي كلها".