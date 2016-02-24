الأمير علي يطالب بانتخابات عادلة ونزيهة في الفيفا

هل يتولى الهولندي مارتن يول قيادة الفريق الأحمر من الملعب فور الإعلان الرسمي عن توليه المسؤولية؟ هذا السؤال يجيب عنه FilGoal.com.

واقترب يول أكثر من تولي القيادة الفنية للأهلي، في انتظار الجلسة الأخيرة التي ستجمعه بمحمود طاهر في لندن.

وفي حال إتمام الاتفاق بين طاهر ويول في جلسة اليوم بنجاح، يصل المدرب الهولندي إلى مصر بداية الأسبوع المقبل مع الإعلان الرسمي.

ولكن لن يقود يول الأهلي فور الإعلان الرسمي.

بشكل مبدئي، سيحضر يول مباراة الأهلي وبتروجيت في الجولة الـ20 من الدوري والمقرر لها يوم 2 مارس من المدرجات، والأغلب سيشاهد مباراة مصر للمقاصة التالية والمقرر لها يوم 5 مارس من المدرجات أيضا.

بعد المقاصة، من المفترض أن يلعب الأهلي أمام إنبي ولكن اتحاد الكرة لم يحدد موعدا للمباراة ليسمح لهيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر باستدعاء قائمة مباراتي نيجيريا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2017.

ثم سيلعب الأهلي أول مبارياته في دوري أبطال إفريقيا أحد أيام 18 أو 19 أو 20 مارس، وسيكون من المستبعد أيضا أن يبدأ يول مشواره مع الأهلي في هذه المباراة.

وبالتالي، لن يقود يول الفريق الأحمر قبل نهاية فترة توقف الدوري لمباراتي نيجيريا.

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