ضبط شاحنات محملة بالمشتقات البترولية فى طريقها للحوثيين باليمن

ضبطت اللجنة الأمنية بمحافظة الجوف شمال اليمن العشرات من الشاحنات المحملة بالمشتقات النفطية فى طريقها لمليشيات الحوثيين وصالح.

وأوضح اللواء حسين العواضى محافظ الجوف أن عملية ضبط الشاحنات جاءت بعد تلقى اللجنة الأمنية معلومات تفيد بأن شاحنات محملة بالمحروقات تحركت من ميناء المكلا فى طريقها إلى المليشيات عبر محافظة الجوف، مؤكدا- فى تصريحه لوكالة الأنباء اليمنية الحكومية- أن تنظيم القاعدة يقف وراء عمليات إمداد المليشيات بالمشتقات النفطية.. وأضاف أن هذه العمليات تدار من قبل أجهزة محلية واستخبارات إيرانية تقوم بإيصال الشحنات عبر البحر، ومن ثم استلامها عبر مئات القاطرات وإيصالها إلى مناطق سيطرة المليشيات بسرعة كبيرة، وأن الجهات التى تتولى إدارة هذه العملية هى نفسها التى تتولى عمليات تهريب شحنات السلاح وأجهزة الاتصالات عبر الموانيء الشرقية للبلاد.

ودعا العواضى كافة الجهات الرسمية- فى السلطات المحلية والوحدات العسكرية- إلى اليقظة والتصدى لمحاولات إمداد المليشيات بما من شأنه مساعدتها على الاستمرار فى قتل اليمنيين وإحداث الخراب بالبلاد، وقال أن اليمنيين يدفعون ثمن تهريب هذه المشتقات بدمائهم.

من ناحية أخرى، شرح أمين العكيمى قائد لواء النصر آخر تطورات العمليات العسكرية فى المحافظة، وقال أن قوات الجيش والمقاومة فى الجوف تقوم بتنفيذ العمليات المكلفة بها فى وقتها المحدد حسب توجيهات قيادة الجيش، وأن جميع المقاتلين ينتظروا الإشارة لبدء المرحلة الثانية والتوجه نحو تحرير محافظة صعدة.

وفى تطور آخر.. قصفت طائرات التحالف العربى عددا من المواقع التابعة للمليشيات بمديرية الغيل بالمحافظة، فيما شهدت المديرية اشتباكات بين الجانبين فى منطقة الطالعية جنوب مديرية الغيل.

>كما قتل وأصيب العشرات من ميليشيات الحوثيين فى المعارك التى تشهدها جبهات القتال فى اليمن بين قوات الجيش والمقاومة وبين المليشيات، وكذا فى قصف طائرات دول التحالف العربى لمواقعهم فى العديد من المناطق.

ففى تعز قتل 19 من مليشيات الحوثيين وصالح وأصيب العشرات، وذكر المركز الإعلامى للمجلس العسكرى بتعز أن أحد عناصر المقاومة قتل فى المعارك وأصيب 5 آخرون، فيما قتل مدنى وأصيب 7 فى القصف الذى تقوم به مدفعية المليشيات على المناطق السكنية.

وأوضحت مصادر المقاومة أن طائرات التحالف قصفت معسكر اللواء 35 بمفرق المخا غرب تعز بصاروخين استهدف أحدهما مخازن أسلحة ظلت تحترق لعدة ساعات، والآخر استهدف تجمعا لعناصرهم، مما أوقع العديد منهم بين قتيل وجريح.. كما قصفت الطائرات تبة السلال شرق المدينة والتى تتمركز فيها المليشيات، كما أضافت المصادر أن القوات صدت محاولات للمليشيات للتقدم فى عدة مواقع بالمدينة.

من ناحية أخرى قصفت طائرات التحالف مواقع للمليشيات فى مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران شمال صنعاء ودمرت آليات جرافة فى منطقة الغرة كانت تستخدم لبناء المتاريس، بالإضافة إلى معسكر " لهم" بمنطقة العبلا، مما أدى إلى اشتعال النار فيه ومقتل عدد من عناصرهم فى القصف، كما قصفت الطائرات مواقع للمليشيات فى مديرية صرواح بمحافظة مأرب شرقى صنعاء، فى الوقت الذى قامت فيه مدفعية الجيش بقصف تعزيزات لهم ومواقعهم بمنطقتى المشجح وهيلان.

وبمحافظة الضالع الجنوبية قتل أكثر من 30 من عناصر مليشيات الحوثيين وصالح فى معارك عنيفة جرت فى منطقتى دمت ومريس.

ونقل موقع "الضالع نيوز"- عن مصادر فى المقاومة- أن عناصر المقاومة تصدت للمليشيات وأوقعت أكثر من 30 قتيلا وعشرات الجرحى، وأوضحت المصادر أن 3 من عناصر المقاومة قتلوا فى المعارك التى استمرت منذ أمس الأول وحتى ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء، مضيفة أن الجانبين تبادلا القصف المدفعى بالتزامن مع مواجهات واشتباكات مستمرة فى أطراف العرفاف ويعيس وسط تقدم للمقاومة باتجاه دمت.

من ناحية أخرى قصفت طائرات التحالف العربى تجمعا للمليشيات فى نجد القرين ما بين مريس ودمت، مما أوقع قتلى وجرحى فى صفوفهم.

يذكر أن محافظة الضالع كانت أولى المحافظات الجنوبية التى حررتها المقاومة من المليشيات التى مازالت تسيطر على أجزاء من مديرية دمت.

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