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#ليلة_الأبطال - بوسكيتس: تحاملت على نفسي لإكمال المباراة أمام أرسنال

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#ليلة_الأبطال - بوسكيتس: تحاملت على نفسي لإكمال المباراة أمام أرسنال #ليلة_الأبطال - بوسكيتس: تحاملت على نفسي لإكمال المباراة أمام أرسنال

(إفي): قال لاعب وسط برشلونة، سرجيو بوسكيتس، عقب لقاء فريقه الإسباني أمام ارسنال الإنجليزي بملعب الإمارات، في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال الأوروبي والذي انتهى لصالح حامل اللقب بهدفين نظيفين، إن هذه النتيجة ستساعد فريقه في لقاء الإياب.

وكشف بوسكيتس أنه عانى من آلام جراء أحد التدخلات خلال شوط اللقاء الأول، لكنه تحامل على نفسه.

وقال اللاعب إن مدربه لويس إنريكي كان يخطط للدفع بالفرنسي جيريمي ماتيو للعب بدلا منه في الشوط الثاني، لكنه طلب منه أن يمنحه مزيدا من الدقائق واستطاع أن ينهي اللقاء.

وصرح "أنا سعيد بالنتيجة والانتصار".

وأضاف ممتدحا الحالة البدنية الكبيرة للاعبي أرسنال "استغلوا الهجمات المرتدة، كانوا بحالة جيدة للغاية".

وأوضح أن فريقه سيطر تماما في شوط اللقاء الثاني "أنهينا اللقاء 0-2 ولكن كان بإمكاننا تسجيل المزيد من الأهداف".

وأكد أن خط هجوم فريقه المكون من ليونيل ميسي صاحب الهدفين ولويس سواريز ونيمار هو من صنعوا الفارق "النتيجة رائعة، يجب أن نحترم أرسنال، ولكننا سنذهب من أجل الفوز في لقاء العودة" يوم 16 مارس المقبل.

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