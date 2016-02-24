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#ليلة_الأبطال - فينجر: برشلونة أفضل منا والجميع يعرف ذلك

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#ليلة_الأبطال - فينجر: برشلونة أفضل منا والجميع يعرف ذلك #ليلة_الأبطال - فينجر: برشلونة أفضل منا والجميع يعرف ذلك

(إفي): أكد الفرنسي أرسين فينجر، المدير الفني لأرسنال الإنجليزي أن برشلونة "أفضل" من فريقه "والجميع يعرف ذلك"، وذلك بعد الخسارة أمام البرسا بهدفين نظيفين في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال الأوروبي في المباراة التي أقيمت على ملعب الإمارات، معقل (الجانرز).

وقال فينجر، في مؤتمر صحفي عقب المباراة، "هم أفضل منا، والجميع يعرف ذلك. ولكن لو حافظنا على الانضباط طوال المباراة، كان من الممكن أن نحقق الفوز"، معربا عن أسفه إزاء تكرار سيناريو مباراة موناكو العام الماضي.

وأوضح "برشلونة حسم التأهل إلى ربع النهائي بنسبة 95%. ولكننا أرسنال، ولن تكون مباراة الإياب في كامب نو شكلية. ورغم ذلك، الان يجب علينا التركيز في مباراتنا المقبلة. انه أمر مؤسف أن يخرج اللاعبون من المباراة خالي الوفاض".

وأضاف "من المحبط رؤية الطريقة التي أهديناهم بها الكرة في الهدف الأول، لا يوجد أعذار. برشلونة فريق يهيمن على كافة جوانب اللعب، وتدفع الثمن إذا كان لاعبا أو اثنين غير متمركزين بصورة جيدة".

وأردف "لم نتحل بالصبر في صناعة اللعب، فقدنا كرات لم نعتد خسارتها عادة، ولم نستجب بصورة جيدة. انها نتيجة يصعب تقبلها".

وأقر بأن برشلونة "هو الفريق الأفضل في العالم"، ولكنه شدد على أن أرسنال كان بمكانه الفوز، مشيرا "من الصعب انكار أنهم الأفضل في العالم، حيث إنهم أبطال أوروبا والعالم. الطبيعي هو الخسارة أمام فريق بهذا الحجم، ولكن اليوم كان بامكاننا الفوز".

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