ليلة_الأبطال - إنريكي: لم نحسم التأهل بعد رغم الفوز الثمين

(إفي): أكد لويس إنريكي، المدير الفني لبرشلونة الإسباني اليوم أن فريقه حقق نتيجة "جيدة" بالفوز على أرسنال الإنجليزي بهدفين نظيفين في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال الأوروبي، لكنه شدد على أن بطاقة التأهل لدور الثمانية لم تحسم بعد.

وقال إنريكي، في مؤتمر صحفي عقب المباراة، "إنها نتيجة جيدة للغاية، ولكنها لا تحسم بطاقة التأهل. سنتعامل مع مباراة الإياب بنفس الطريقة التي خضنا بها لقاء الذهاب".

وأوضح "راق لي كل شيء، وأعتقد أننا قمنا بدورنا على نحو رائع"، مشيرا إلى أن فريقه حقق فوزا مستحقا.

وأضاف "لقد كان الفريق رائعا طوال المباراة. كان علينا انهاك المنافس ومن خلال الاستحواذ على الكرة تطور الأداء. كانت مباراة خاصة للغاية ورائعة بالنسبة للجميع".

وبسؤاله حول الآلام التي عانى منها لاعبه سيرخيو بوسكيتس خلال المباراة، أشار إلى أن لاعب الوسط "حيوي" بالنسبة للفريق، موضحا أنه لا يستبدله إلا إذا شعر بأنه غير قادر على استكمال المباراة.

وأردف "انه لاعب خارق، ولا أستبدله إلا إذا كان غير قادر على الاستمرار. أخبرنا بأنه يستطيع الصمود حتى الاستراحة، وبالنسبة لنا هو حيوي. اللاعبون لديهم خبرة، ويجيدون تقييم حالتهم. لم أستبدله لأنني رأيت أنه بحالة جيدة، ما دفعني للتفكير: لا تلمس شيئا يعقد الأمور".

وأثنى مجددا على الثلاثي الهجومي المؤلف من الأرجنتيني ليونيل ميسي، صاحب الهدفين، والأوروجواني لويس سواريز والبرازيلي نيمار، مشيرا إلى أنهم "قادرون على رؤية مساحات حيثما لا توجد".

وأكد "الثلاثي قادر على رؤية المساحات حيثما لا توجد. ولهذا، هم لاعبون كبار. ولكن اليوم أود إبراز دور اللاعبين الـ11"، مشيرا إلى أنهم قدموا أداء كبيرا على المستوى الفردي.