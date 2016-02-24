ليلة_الأبطال - ألفيش: الفوز على أرسنال نتاج عمل شاق

(إفي): أقر البرازيلي داني ألفيش، ظهير نادي برشلونة الإسباني اليوم بأن أرسنال الإنجليزي "سعى للفوز بالمباراة" التي جمعت بينهما في ثمن نهائي دوري الأبطال الأوروبي، والتي انتهت لصالح البرسا بهدفين نظيفين، وهو ما يراه نتاج "عمل ممتاز".

وأشار ألفيش، في تصريحات صحفية عقب المباراة، إلى أن لاعبي البرسا كانوا يعرفون متى يهاجمون ومتى يدافعون ويعتمدون على الهجمة المرتدة.

وأوضح أن الفريق لم يتأهل بعد إلى ربع النهائي، "فلا تزال تتبقى مباراة إياب".

وأضاف "كرة القدم قد تعاقبك إذا اعتقدت الأمور على غير حقيقتها، كان من الهام تسجيل الأهداف والحفاظ على نظافة شباكنا، وقد تمكنا من تحقيق الأمرين. في المباراة التالية لابد من أن نكون بنفس مستوى اليوم".

وإزاء قدرة البرسا على الحفاظ على اللقب، ليصبح أول فريق يفوز بالكأس ذات الأذنين مرتين متتاليتين، شدد على أن "الأمور تنبيء بالخير"، ولكن لابد من السير "على نفس المنوال".

وأشار إلى أن "المنافسة ستصبح أصعب"، لكنه أكد في نفس الوقت أن "برشلونة مستعد".