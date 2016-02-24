تقرير – ممثلو كونتي يقابلون تشيلسي الخميس.. ولاعبه السابق قد يلحق به

قال تقرير إيطالي إن ممثلي مدرب يوفنتوس السابق ومنتخب إيطاليا الحالي أنطونيو كونتي سيقابلوا مسؤولو تشيلسي الخميس المقبل في لندن.

ومن المنتظر، حسب موقع الصحفي جيانلوكا دي مارزيو، أن يتم الاتفاق حول الخطوط العريضة حول تولي كونتي مسؤولية الفريق بداية من الموسم المقبل.

ويبحث زرق لندن عن مدرب يخلف جوزيه مورينيو في ستامفورد بريدج في ظل تولي جوس هيدينك المسؤولية المؤقتة حتى نهاية الموسم.

ويظل مدرب أتليتكو مدريد دييجو سيميوني في سباق الحصول على مهمة تشيلسي، في حين ابتعد مدرب يوفنتوس ماسيميليانو أليجري عن تفكير تشيلسي بسبب اقترابه من تمديد عقده مع سيدة إيطاليا العجوز.

وأضاف نفس التقرير، أن المدير التنفيذي لتشيلسي مايكل إيمينالو كان موجودا في يوفنتوس أرينا حين تعادل بايرن ميونيخ مع يوفنتوس 2-2 في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لمتابعة لاعب البافاري أرتورو فيدال.

ولعب التشيلي تحت إمرة كونتي حيث كان الثنائي موجودا في يوفنتوس.