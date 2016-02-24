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«إسماعيل» : الزيادة السكانية والبطالة أهم التحديات التي تواجهنا خلال الفترة المقبلة

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«إسماعيل» : الزيادة السكانية والبطالة أهم التحديات التي تواجهنا خلال الفترة المقبلة «إسماعيل» : الزيادة السكانية والبطالة أهم التحديات التي تواجهنا خلال الفترة المقبلة

أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، أن الزيادة السكانية وارتفاع نسبة البطالة تمثل أهم التحديات التي تواجه خلال الفترة المقبلة.

وقال إسماعيل، خلال كلمته في احتفالية اطلاق مبادرة “رؤية 2030″ اليوم ، إن مصر تواجه تحديات ضخمة لتحقيق العدالة الاجتماعية في مجالات الصحة والنقل والإسكان والصرف الصحي، لافتا إلى أن الوطن يواجه تحديات الإرهاب ونتأثر بما يدور من توترات حولنا.

وأضاف :” ننتظر دعم القطاع الخاص والجامعات والمعاهد للمشاركة معانا في بناء خطة مصر للتنمية المستدامة خلال الفترة المقبلة”، مستطردًا :” هذا الوطن لن يبنى إلا بسواعد أبنائه ونعول على دور القطاع الخاص في التنمية”.

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