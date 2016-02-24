«الإسكان»: توجيه عائد بيع وحدات «الرحاب ومدينتي» لبناء 200 ألف وحدة لمحدودي الدخل

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على طرح باقى الوحدات بمشروعي امتداد الرحاب ومدينتى للبيع.

وأكد مدبولى، أن عائد بيع هذه الوحدات الفاخرة، وهى من حصة الوزارة من المشروعين، سيتم توجيهه لمصلحة بناء الـ200 ألف وحدة سكنية التى وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لصالح شريحة محدودى الدخل والشباب، ضمن برنامج الإسكان الاجتماعى، مشيرا إلى أنه تم تسعير الوحدات طبقا للأسعار السائدة، وتمت الموافقة على تيسيرات فى السداد على أقساط سنوية.

وأوضح ، أن أسعار الوحدات، وطرق السداد، وفقًا للتالى: “بالنسبة لمشروع امتداد الرحاب سعر المتر المربع 7500 جنيه للسداد الفورى، بخلاف نسب التميز ويسمح بسداد 40% مقدم والباقى على أقساط سنوية بحد أقصى فترة سداد 5 سنوات محملة بالأعباء البنكية (سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى + 2%).

وفى حال الحجز للعاملين بالخارج تنطبق عليهم نفس أسس المعاملة للحاجزين بالداخل، ويكون سعر المتر960 دولارا، بخلاف نسب التميز، وبالنسبة لمشروع مدينتى سعر المتر المربع 5500 جنيه للسداد الفورى، بخلاف نسب التميز، ويسمح بسداد 40% مقدم والباقى على أقساط سنوية بحد أقصى فترة سداد 7 سنوات محملة بالأعباء البنكية (سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى + 2%).

وبالنسبة للعاملين بالخارج تنطبق عليهم نفس أسس المعاملة للحاجزين بالداخل، ويكون سعر المتر 710 دولارات بخلاف نسب التميز، على أن يعاد النظر فى هذه الأسعار سنوياً حسب تطورات السوق العقارية، ومراعاة تغير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصرى.

أما بالنسبة للبيع المجمع لسرعة تسويق وحدات المشروع فقد تمت الموافقة على نسب الخصم الآتية: 2% لـ5 وحدات، و5% لـ (5 – 10) وحدات، و7% لـ (10 – 20) وحدة، و10% لأكثر من 20 وحدة.