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إحالة 6 متهمين فى واقعة وفاة 9 وإصابة 7 بسبب انهيار عقار منيا القمح لمحكمة الجنح

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إحالة 6 متهمين فى واقعة وفاة 9 وإصابة 7 بسبب انهيار عقار منيا القمح لمحكمة الجنح إحالة 6 متهمين فى واقعة وفاة 9 وإصابة 7 بسبب انهيار عقار منيا القمح لمحكمة الجنح

قررت نيابة منيا القمح بالشرقية، اليوم، برئاسة المستشار إسلام حشيش رئيس النيابة، وبإشراف المستشار أحمد الفقى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إحالة 5 من المتهمين فى واقعة انهيار عقار منيا القمح، والمقاول الهارب إلى محكمة الجنح، لتقديمهم للمحاكمة الجنائية .

وكانت نيابة منيا القمح ، بمعرفة أحمد البوشى مدير النيابة، قد قررت حبس المهندس المسئول عن بناء قطعة أرض ملاصقة للعقار المنهار، وصاحب قطعة الأرض، المشرف الفنى بالإدارة الهندسية بمجلس مدينة منيا القمح المسئول عن منطقة العقار المنهار، وسائقى الحفارين المستخدمين فى أعمال الحفر فى قطعة الأرض، بتهمة القتل العمد والإهمال الجسيم، الذى أدى إلى وفاة 9 أشخاص وإصابة 7 آخرين، من سكان العقار المنهار.

 


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