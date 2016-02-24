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«ديباي» : مستواي لم يرتق للتطلعات

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«ديباي» : مستواي لم يرتق للتطلعات «ديباي» : مستواي لم يرتق للتطلعات

ممفيس ديباي جناح مانشستر يونايتد

أقر ممفيس ديباي جناح مانشستر يونايتد بأنه لم يرق بعد لمستوى تطلعات أنصار الفريق، بعد صفقة انتقاله الضخمة من نادي آيندهوفن الهولندي، وتعهد بالعمل بقوة للتطور.
> وانضم ديباي إلى يونايتد في يونيو الماضي، في صفقة قدرتها وسائل إعلام بنحو 25 مليون جنيه إسترليني 35 مليون دولار، بعدما احتل الموسم الماضي صدارة قائمة الهدافين في الدوري الهولندي برصيد 22 هدفا، لكنه أخفق حتى الآن في التأقلم مع الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل اللاعب، البالغ من العمر 22 عاما، الذي وصفه مدرب مانشستر يونايتد لويس فان غال بأنه يملك “الإمكانات التي تؤهله لأن يصبح واحدا من أفضل اللاعبين على الإطلاق”، ستة أهداف فقط في كل المسابقات مع يونايتد.

ونقلت وسائل إعلام بريطانية عنه قوله “لم أرتق بعد لطموحات الجماهير وتوقعاتها”، وفق ما أوردت «رويترز».

وتابع: “لدي الكثير من الطموحات لنفسي لكن الأمر سيأتي رويدا رويدا .. الثقة والخبرة ستساعدني كثيرا. يتعين أن أستفيد من أخطائي ومواصلة العمل بقوة للتطور.”

وقال الجناح إنه يعمل عن كثب مع رايان غيغز لاعب وسط يونايتد السابق، المساعد الحالي لفان غال في محاولة للوصول إلى ثبات المستوى والتخلص من الأخطاء، التي ضربت موسمه.

وقال ديباي “يعمل كثيرا معي وكذلك يفعل واين روني. هذا الأمر يشجعني كثيرا فهما من الأساطير. أشعر أنني أحقق أشياء جيدة معهما”.

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