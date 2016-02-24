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رئيس الوزراء: نستهدف وضع مصر ضمن قائمة أفضل 30 دولة في العالم بحلول 2030

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رئيس الوزراء: نستهدف وضع مصر ضمن قائمة أفضل 30 دولة في العالم بحلول 2030 رئيس الوزراء: نستهدف وضع مصر ضمن قائمة أفضل 30 دولة في العالم بحلول 2030

قال المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، إن تشهد نشاطًا غير مسبوق في تنفيذ العديد من المشروعات العملاقة لتحقيق التنمية الشاملة، مؤكدًا عزم بصدق على تنفيذ استراتيجية كاملة لدعم مصر.

وأضاف إسماعيل، خلال كلمته في احتفالية اطلاق مبادرة “رؤية مصر 2030″ اليوم : “نعلن اليوم لمصر الرؤية خلال 15 عاما مقبلة لوضع الاقتصاد على الطريق الصحيح”.

وأوضح أن الوطن يواجه تحديات كبيرة في العديد من المجالات، مطالبًا المواطن المصرى أن يكون المنتج الوطنى في مقدمة اختياراته.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تسعى لخفض عجز من الموازنة العامة، لافتا إلى أن أكثر من 75% من الموازنة يوجه للرواتب والدعم.

وأضاف، أن استراتيجية التنمية المستدامة تستهدف أن تكون مصر ذات تنافسية دولية ومن أفضل 30 دولة في العالم بحلول عام 2030 على أسس علمية شاملة في كافة المجالات، لافتا إلى أنها تتضمن 10 محاور مختلفة.

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