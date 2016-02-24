النساء اللاتى تعرضن لتسمم الحمل أكثر عرضة لتكراره بمعدل 7 أضعاف

كشفت دراسة علمية حديثة عن أن المرأة التى فقدت جنينها بسبب تسمم الحمل، أكثر عرضة لارتفاع ضغط الدم عدة مرات وحدوث تشوهات القلب للأجنة، كما أنها تكون أكثر عرضة لحدوث تسمم الحمل مرة أخرى بمعدل 7 أضعاف عن غيرها.

وأوضح الباحثون أن تسمم الحمل إشارة على ارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية خلال الحمل اللاحق وحتى فى وقت لاحق من الحياة، وفقًا لبحث جديد نشر مؤخرًا فى مجلة جمعية القلب الأمريكية

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>وأشار الباحثون إلى أن ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل، أو تسمم الحمل، مرض خطير يصيب 3% إلى 8% من حالات الحمل، وأظهرت هذه الدراسة أن المرأة التى تعانى من تشوهات القلب والأوعية الدموية من تاريخ تسمم الحمل قد تعانى من تسمم الحمل المتكرر فى حالات الحمل اللاحقة.

وأضاف الباحثون أنه عندما يتطور تسمم الحمل قبل 32 أسبوعًا من الحمل، والذى يعتبر وقتا مبكرا قد يضطر الطبيب إلى إجراء الولادة فى وقت مبكر لمنع حدوث ضرر للأم والطفل.

وقد نشرت نتائج الدراسة مؤخرًا عبر الموقع الطبى الامريكى "ميديكال نيوز توداى".

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