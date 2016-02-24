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مجلة فرنسية تحذر من وجود مركبات سامة فى الفوط الصحية

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مجلة فرنسية تحذر من وجود مركبات سامة فى الفوط الصحية مجلة فرنسية تحذر من وجود مركبات سامة فى الفوط الصحية
حذرت مجلة فرنسية رائدة فى مجال حماية حقوق المستهلك من أن أنواعا من الفوط الصحية ومنتجات الحماية النسائية الأخرى تحتوى على مواد سامة ومبيدات حشرية يمكنها أن تؤدى إلى اختلال نظام الغدد وتسبب السرطان.

وذكرت مجلة "60 مليون مستهلك" فى عددها الأخير أنها أجرت اختبارا علميا على العديد من منتجات الفوط الصحية النسائية، حيث تبين وجود آثار لمركبات سامة مثل الديوكسين فضلا عن مبيدات حشرية، على الرغم من أنها بمستويات قليلة، مشيرة أن هذه الكيماويات يمكن أن تؤثر على نظم الهرمونات واختلال الغدد الصماء.
>وأشار موقع "ذا لوكال" الإخبارى الأوروبى أن منظمة الصحة العالمية تقول إن مادة الديوكسين بها سمية عالية يمكن أن تسبب مشكلات فى الإنجاب، وتتدخل فى عمل الهرمونات وتسبب أيضا السرطان.

وقام عدد من الباحثين فى الاختبار الخاص بالمجلة بتحليل 11 نوعا من الفوط الصحية للنساء واكتشفوا أن خمسا منها تحتوى على رواسب سامة، بل أن البعض منها يحتوى على مادة "جلايفوسيت" وهى مبيد عشبى يستخدم فى التخلص من الأعشاب الضارة.

وأشارت المجلة إلى أنها وجدت آثارا لمادة الديوكسين فى الفوط الصحية التى تصنعها اثنتان من كبرى الشركات الشهيرة فى هذا المجال، كما عثرت على جزئيات من مشتقات مادة الكلور.

وعقب هذا التحقيق، طالب المعهد الوطنى للمستهلكين باتخاذ خطوة لتطبيق قيود صارمة بخصوص هذه المنتجات ووجود شفافية أكبر بشأن الملصقات حول مكونات المنتج.
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مصر 365

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