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إحصائية: أكثر من 800 شخص يصابون يوميا بالسرطان فى إنجلترا

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إحصائية: أكثر من 800 شخص يصابون يوميا بالسرطان فى إنجلترا إحصائية: أكثر من 800 شخص يصابون يوميا بالسرطان فى إنجلترا
كشفت إحصائيات بريطانية جديدة عن ارتفاع عدد الإصابات الجديدة بمرض السرطان فى المملكة المتحدة، حيث ارتفعت بـ813 شخصا يصابون يوميا بهذا المرض.

وبحسب الإحصائية التى نقلتها صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فإنه فى عام 2014 تم تسجيل 296 ألفا و863 حالة إصابة بالسرطان مقارنة بـ292 ألفا و680 حالة عام 2013 فيما أصيب عدد أكبر من الرجال بهذا المرض مقارنة بالنساء.

وكان سرطان الثدى الاكثر انتشارا إذ يمثل أكثر من 15 بالمائة من الإصابات، وجاء سرطان البروستاتا فى المرتبة الثانية بـ4ر13 بالمائة من الحالات فيما سجل سرطان القولون المركز الثالث.
>ووصفت الجمعيات الخيرية هذه الأرقام التى كشف عنها مكتب الإحصاءات الوطنى البريطانى بأنها "مقلقة للغاية".

ويتوقع الخبراء أن يكون واحد من بين كل بريطانيين اثنين سيصاب بالسرطان فى مرحلة ما من حياته لا سيما بين الأشخاص الأطول عمرا، إلا أنه يمكن الحيلولة دون وقوع بعض الإصابات إذ إن ثلث حالات الإصابة به فى المملكة المتحدة ترتبط بأنماط الحياة غير الصحية من بينها البدانة والتدخين والأنظمة الغذائية.
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مصر 365