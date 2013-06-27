دراسة تقييم الاثر البيئى والاجتماعى للتجمعات القروية للمرحلة الثانية بكفر الشيخ

عقد المهندس سعد الحسينى محافظ كفر الشيخ اجتماعا لمناقشة مشاكل مياه الشرب والصرف الصحى بدائرة المحافظة بحضور المهندس حافظ عيسوى السكرتير العام واللواء محمود فؤاد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى ومسئولى الجهاز التنفيذى لقطاع الصرف الصحى وذلك لدراسة تقيم الأثر البيئى والاجتماعى للتجمعات القروية بالمرحلة الثانية لمشروع الصرف الصحى المتكامل الأول وهذا المشروع يهدف لدراسة خدمة عدد 5 قرى فى مركز كفر الشيخ عن طريق إنشاء محطة معالجة جديدة بزمام قرية أريمون بمركز كفر الشيخ لخدمة قرى ( اريمون – حليس – كفر المنشى – ورثة محمد علام ) .

حيث يشتمل المشروع على شبكات الصرف الصحى لتجميع الصرف لقرى ( حليس – كفر المنشى – ورثة محمد علام ) بأطوال تصل حوالى 8.9كم حيث أن الـ 3 قرى كتلة سكنية واحدة ويتم تجميع الصرف للـ3 قرى على محطة رفع واحدة بمساحة 20×20 متر ويتم رفع الصرف من خلال خط طرد حتى شبكات الانحدار بقرية اريمون والتى تصل اطوالها حوالى 15 كم لتجميع الصرف على محطة الرفع بقرية اريمون بمساحة 25×20 متر .. وسيتم عمل التصميم لاعمال شبكات الصرف الصحى ومحطات الرفع وخطوط الطرد واوصلات المنزلية ومحطات المعالجة طبقا لاشتراطات الكود المصرى والمواصفات الفنية القياسية والاشتراطات العالمية ..وهذا المشروع يمثل توفير فرص عمل للعمالة غير المدربة تدريبا محدودا فى عمليات الانشاء وتحقيق رواج للمحلات التجارية والمطاعم والمقاهى الموجودة فى مواقع الانشاء وتحسين خدمات الصرف الصحى بالمحافظة وبمنطقة المشروع والحد من الامراض والتلوث البيئى الناتج من غياب نظام سليم للصرف الصحى وتحسين نوعية الحياة بالمناطق المخدومة بالمشروع وقد قرر المحافظ تشكيل لجنة لعمل معاينة لمياه الشرب بقرية اريمون للتاكد من صلاحيتها.

> كما قام المحافظ بتكريم شيماء صلاح الدين اخصائية توعية المياه بشركة مياه الشرب بسبب المجهودات المبذولة فى دعم مشروع الصرف الصحى المتكامل الاول ISSIP 1 والتواصل مع قيادات المجتمع المدنى من اجل تحقيق أهداف المشروع والمشاركة فى حل المشكلات التى تظهر خلال التنفيذ .