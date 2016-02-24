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تقرير: حرق الأخشاب وانبعاثات الأفران تسبب الربو والسرطان والسكر

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تقرير: حرق الأخشاب وانبعاثات الأفران تسبب الربو والسرطان والسكر تقرير: حرق الأخشاب وانبعاثات الأفران تسبب الربو والسرطان والسكر
كشف تقرير بريطانى جديد النقاب عن أن حرق الأخشاب يتسبب فى انبعاث الملوثات التى تسهم فى الإصابة بأزمات صحية، تقتل 40 ألف بريطانى سنويا.

وبحسب التقرير الذى نقلته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فإن الأفران الشعبية تطلق عددًا كبيرًا من الجزيئات الملوثة والتى يمكن ربطها بالإصابة بأمراض مثل الربو والسرطان إضافة إلى مرض السكرى.
>وأشار التقرير الذى أصدرته الكلية الملكية البريطانية للأطباء والكلية الملكية لطب الأطفال وصحة الطفل إلى أنه فى لندن تأتى نسبة حوالى 10 بالمائة من التلوث فى فصل الشتاء من حرق الأخشاب – من بينها الحرائق حيث تتسرب الأبخرة إلى الأماكن المجاورة.

وحذر التقرير المكون من 106 صفحات من أن 40 ألف شخص فى بريطانيا يموتون مبكرًا سنويا، بسبب التلوث فى الأماكن المفتوحة.

وأوضح التقرير أن الانبعاثات من المصانع ومحطات الطاقة والديزل تسهم أيضا فى ارتفاع مستويات تلوث الهواء بنسبة كبيرة.

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مصر 365