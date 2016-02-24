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بالصور.. بدء فعاليات المؤتمر الأول لرؤساء البرلمانات العربية بالجامعة العربية

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بالصور.. بدء فعاليات المؤتمر الأول لرؤساء البرلمانات العربية بالجامعة العربية بالصور.. بدء فعاليات المؤتمر الأول لرؤساء البرلمانات العربية بالجامعة العربية
بدأت منذ قليل، فعاليات المؤتمر الأول لرؤساء البرلمانات العربية، الذى يستمر لمدة يومين، برعاية الرئيس الحالى للقمة العربية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس جمهورية العربية، بتلاوة آيات من القرآن الكريم، وذلك بمشاركة 17 رئيسًا للمجالس والبرلمانات العربية، وأكثر من 50 عضوًا من أعضاء المجالس العربية والبرلمان العربى.

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ويأتى المؤتمر بمبادرة من البرلمان العربى بالتنسيق مع كل من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والاتحاد البرلمانى العربى، تحت شعار "رؤية برلمانية لمواجهة التحديات الراهنة للأمة العربية".

يناقش المؤتمر على مدار يومين، "التحديات الراهنة التى تواجه الأمة العربية"، وتهدف إلى الوقوف على الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على وحدة الصف العربى، والخروج برؤى برلمانية تعكس تضافر الجهود الرسمية والشعبية، ويؤسس لدعم العمل العربى المشترك على جميع المستويات السياسية والتشريعية والأمنية والقضائية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية.

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وتعقد جلسة مغلقة لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية، فى اليوم الثانى، للتداول حول دور المجالس والبرلمانات العربية فى تطوير منهجيات العمل العربى المشترك وتفعيل هياكله وآلياته ومؤسساته، ليعقبها خلسة ختامية يتم خلالها تلاوة إعلان المؤتمر الأول لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية، وسيتم التأكيد فى هذا البيان، على وجه الخصوص تأسيس العلاقة بين المؤسسات الرسمية والشعبية، وتجديد مناهج العمل العربى المشترك، وتمكين البرلمانات العربية من تجسيد البعد الشعبى فى تطوير منظومة العمل العربى المشترك، وسيرفع إلى الدورة السابعة والعشرين لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة.

ويشكل هذا المؤتمر، الأول من نوعه على هذا المستوى، لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية إضافة نوعية فى مسار تجديد مناهج العمل العربى بتمكين البرلمانات العربية من تجسيد البعد الشعبى فى إصلاح منظومة العمل العربى المشترك.

فيما يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية، والرئيس الحالى للقمة العربية، رؤساء المجالس والبرلمانات العربية صباح غدا الخميس بقصر الاتحادية.

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>- بدء توافد المشاركين بمؤتمر رؤساء البرلمانات العربية على الجامعة العربية
>

- على عبد العال يدير الاجتماع الأول لرؤساء البرلمانات العربية بالجامعة العربية
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- اليوم.. على عبد العال يشارك فى مؤتمر رؤساء الهيئات البرلمانية العربية
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